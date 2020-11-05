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شاهد ضبط غادة عبدالرازق وفنان شهير بغرفة النوم (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل فيديو عن ضبط الفنانة المصرية غادة عبد الرازق مع فنان شهير بغرفة النوم. وتم تداول الخبر بشكل سريع حتى بات اسم عبد الرازق الإسم الاول في محركات البحث في مصر و الوطن العربي بحثا عن الفيديو.

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فقد اقتحمت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، فجأة مكان تصوير فيلم “حفلة 9” للممثلة غادة عبدالرازق قبل احتضان الأخيرة للممثل كمال أبو رية .

واصطحبت، المتابعين عبر صفحتها الخاصة على “إنستجرام”، في زيارة لكواليس تصوير الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ لفيلمها الجديد.

وظهرت الإعلامية، في الفيديو بينما تدخل إلى غرفة نوم تتواجد فيها عادة عبد الرازق برفقة الممثل ​كمال أبو رية.

ومازحته بالقول:” قفشت كمال أبو رية في أوضة نوم غادة عبد الرازق يا جماعة”. لمشاهدة الفيديو إضغط هنا او على الرابط أدناه.

https://www.instagram.com/p/B7wBomUn8aQ/?utm_source=ig_web_copy_link

 

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