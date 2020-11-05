شمس الكويتية تنشر صورة مغرية وتطلب عريس بشرط واحد فقط!

الدبور – شمس الكويتية المثيرة للجدل بكل كلمة تقولها وكل صورة تنشرها، نشرت مؤخرا صورة لها تستعرض فيها جسمها وتطلب عريس قادر على الزواج منها. لانها بأربع نساء ويجب على من يتقدم لها أن يكون شاب قوي قادر عليها.

ولأن شمس الكويتية إمراة غير عادية. ولا تشبه بقية النساء فشرطها الوحيد للزواج من أي رجل أن يكون قادرا عليها ولا يحتاج لأربع نساء، فهي تكفي. وكتبت تغريدتها مع صورة كاملة لها إستعرضت فيها جسدها بشكل غير لائق.

وقالت “شمس” في تغريدةٍ بحسابها في “تويتر” لسعها الدبور كعادته: “انا اللي هيتجوزنى مش محتاج مثنى وثلاث ورباع انا عندي انفصام في الشخصية و هجنن أمه”.

انا اللي هيتجوزنى مش محتاج مثنى وثلاث ورباع انا عندي انفصام في الشخصية و هجنن أمه… مسا الخير 🦆🦆☺️ pic.twitter.com/ved9Hrzf0K — #شمس (@shamsofficial) October 29, 2020

وكالعادة أثارت شمس بتغريدتها الكثير من الجدل. وبالواقع حصلت على طلبات كثيرة من متابعيها ممن تمنوا الزواج بها. ومنهم من إنتقد طريقتها وأسلوبها، وقال لها متابع لا أحد أصلا يقبل لك حتى الرجل الغربي لا يقبل بكل هذا الإسفاف.

وكانت شمس الكويتية أحدثت بلبلة بعد نشرها صوراً لوشم على ظهرها. وأطلت شمس الكويتية بفستان أبيض ضيق وشفاف من جهة الظهر، فبان بسببه أجزاء من الرسم الذي لم يتضح ما هو. وبدا كأنه جناحي فراشة كبيريّن.

الحاجة الي خايف تخسرها

اخسرها عشان تبطل تخاف ☀️ pic.twitter.com/VsNULTKQ47 — #شمس (@shamsofficial) October 24, 2020