مقرب من بن زايد: فوز بايدن سيشعل الحروب في منطقة الشرق الأوسط

الدبور – قال مقرب من بن زايد ولي عهد أبوظبي أن فوز جو بايدن سيشعل الحروب في منطقة الشرق الأوسط. حاء ذلك في ضوء التقدم الذي يحرزه المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي تكرهه الإمارات و السعودية.

و قال رجل الأعمال المقرب من الإمارات ومن بن زايد، غانم نسيبة، عبر حسابه على تويتر، إن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن يزيد فرص اندلاع حرب في الشرق الأوسط.

و كتب نسيبة وهو مقرب من بن زايد بتغريدة لسعها الدبور: “من منظور الشرق الأوسط، فإن رئاسة بايدن-هاريس (مرشحة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي) تزيد بشكل كبير من فرص اندلاع حرب في الشرق الأوسط”.

وعلق كريستيان أولريتشسن. الأستاذ بمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس. على تغريدة نسيبة مذكرا بأنها تعود إلى “ابن عم سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة”.

ورجل الأعمال نسيبة له صلة قرابة مع لانا نسيبة. الممثلة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة منذ أيلول/سبتمبر 2013.

و”نسيبة” رجل أعمال على صلات وثيقة برجال السلطة في أبو ظبي. وهو مؤسس شركة كورنرستون غلوبال للاستشارات. ومن الداعمين وبشدة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن المدافعين عن الرئيس ترامب.

وبعد أيام من إعلان الإمارات تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي في آب/أغسطس الماضي بدعم ومباركة من الرئيس ترامب. كتب نسيبة عبر موقع “تويتر”: “نصيحة لأصدقائي الإسرائيليين الراغبين بالعمل في الإمارات. الإمارات لا تحب العمل البطيء، أسرعوا”.

وعقب تغريدة لترامب طالب فيها بوقف فرز الأصوات. كتب نسيبة: “تصريح مثل هذا من قبل رئيس الولايات المتحدة لا يمكن رفضه. يمكنك أن تحبه أو تكرهه، لكنه بالتأكيد يعرف أكثر من الشخص العادي”.

