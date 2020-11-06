ترامب يحلب الإمارات بقيمة 10 مليارات دولار الحلب ما قبل الأخير قبل المغادرة!

الدبور – ترامب يحلب الإمارات بصفقة بقيمة 10 مليارات دولار. وهي عملية الحلب ما قبل الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 من شهر يناير العام القادم بعد خسارته الإنتخابات بشكل واضح حسب الأرقام الأخيرة.

فقد إحتفل الإعلام الإمارات بعملية الحلب الأخيرة. بعد إنتشار خبر موافقة ترامب على صفقة بقيمة 10 مليارت دولار. حيث قال مساعد الكونغرس الأمريكي يوم الجمعة. إن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت إخطارا غير رسمي للكونغرس بخطط بيع معدات دفاعية بقيمة عشرة مليارات دولار. تشمل ذخائر موجهة بدقة وقنابل غير موجهة وصواريخ، للإمارات .

وجاء هذا الإخطار غير الرسمي، والذي تم إرساله إلى الكونغرس في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بعد أن أبلغت إدارة الرئيس دونالد ترامب الكونجرس بأنها تعتزم بيع طائرات مسيرة مسلحة متطورة للإمارات، وهي أنباء كانت رويترز أول من ذكرها.

وكانت سي.إن.إن أول من ذكر نبأ بيع الذخائر للإمارات. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق قائلا إن سياستها تتمثل في عدم تأكيد أو التعليق على مبيعات الدفاع المقترحة إلا بعد إخطار الكونغرس رسميا.

واحتفل الإعلام الإماراتي بعملية الحلب حتى قبل موافقة الكونجرس. لأن بن زايد كان يحلم ببرغي من طائرات إف 35. وحصل على معدات وذخائر عوضا عنها إن تمت الموافقة على الصفقة بشكل رسمي.