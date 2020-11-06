شاهد ابن القاضي المصري الذي دهس شرطي يعود بفيديو أكثر بشاعة

الدبور – عاد ابن القاضي المصري الذي أثار ضجة واسعة بعد إنتشار فيديوهاته وهو يشتم شرطيا ويدهس آخر. وهو الطفل الذي لم يتجاوز ال ١٥ عاما ويتحكم بالشارع المصري. فقط لأنه ابن القاضي لا يقدر عليه أحد.

وإذا كان القاضي نفسه ظالما. فماذا تتوقع من ابنه المدعوم في الدولة البوليسة التي تصدر حكم الإعدام بالجملة. ولا تقدر على طفل يتحكم بشوارع القاهرة بكل راحة بلا خجل ولا خوف ولا محاسبة.

فقد عاد ابن القاضي المصري. الذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية. بفيديو جديد من “تيك توك” ظهر فيه وهو يلقي البيض على المارة في الشارع.

وكان الطفل (15 عاما) أثار الجدل مؤخرا بعد أن جرى حبسه لمرتين بعد أهان شرطيي مرور في مصر. إذ تناقل مغردون فيديوهات تظهره وهو يهين عناصر شرطة مرور أثناء تأديتهم عملهم.