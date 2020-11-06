شاهد السلطان هيثم بن طارق رفض تسلم أوراق الإعتماد من السفير الألماني (فيديو)

الدبور – رفض السلطان هيثم بن طارق. سلطان سلطنة عمان أثناء مراسم تسليم أوراق الإعتماد من قبل بعض السفراء له. وكإجراء بروتوكول متعارف عليه عند الموافقة على إعتماد أي سفير، يأتي بأوراق تطلب إعتماده من السلطان وتكون موجه من رئيس البلد للسفير. رفض تسلم أوراق السفير الألماني.

وتداول النشطاء في سلطة عمان مقطع فيديو لحظة رفض السلطان هيثم بن طار تسلم الأوراق من يد السفير الألماني. الذي حضر المراسم وقدم الأوراق عن بعد للسلطان هيثم بن طارق.

وقال النشطاء قوة ملاحظة السلطان قوية جدا، فقد رفض تسلم الأوراق من السفير الألماني الجديد توماس فريدريه. حتى تدارك الخطأ الذي وقع فيه.

حيث قدم الأوراق بالمقلوب وكان شعار الدولة وختم الرئيس خلف الأوراق، فتدارك السفير الخطأ وقلب الأوراق، وبعدها تسلم الأوراق منه إحتراما للدولة التي يمثلها كما قال النشطاء الذين تداولوا مقطع الفيديو بشكل واسع.

وقالت الناشطة بصمة أمل بتغريدة أرفقت بها الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: “بروتوكولات سلطانية دقه الملاحظه عند #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه وأدامه لنا فخراً وذخراً لعمان وشعبها الوفي عند تسليم الرساله الدبلوماسية من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة المعتمدين لدى #السلطنه بقصر البركة العامر #العيد_الوطني_50“

#عُمان 🇴🇲 بروتوكولات سلطانية دقه الملاحظه عند #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله ورعاه وأدامه لنا فخراً وذخراً لعمان وشعبها الوفي عند تسليم الرساله الدبلوماسية من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة المعتمدين لدى #السلطنه بقصر البركة العامر#العيد_الوطني_50#نوفمبر50_سلطنه_وسلطان pic.twitter.com/6ruNQy1g8H — ‏ﺑصـﻣـβÃŞṂĤـةأمڷ 🇴🇲 (@amal555535) November 7, 2020

وتم تداول الفيديو عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير خلال الساعات الماضية. ومازال النشطاء يتداولون الفيديو حتى كتابة هذا الخبر.

الفيديو المتداول يظهر دقه الملاحظة عند جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله pic.twitter.com/wn2ui5BpQL — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) November 7, 2020

دقه الملاحظه عند السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله .#قابوس_في_قلوبنا #صباح_الخير pic.twitter.com/sKiuadHfac — Mohammed Alhashmy (@al_hashmy90) November 7, 2020