شاهد زوجة السفير السعودي الجديد في ألمانيا تثير السخرية بهذا التصرف!

الدبور – زوجة السفير السعودي الجديد في ألمانيا “عصام بن إبراهيم بيت المال”. أثارت موجة من السخرية و الجدل في مواقع التواصل الإجتماعي. وذلك بعد تصرفها الغريب وظهورها الأغرب مع زوجها أثناء تسليم أوراق إعتماده في ألمانيا.

حيث أثارت زوجة السفير السعودي ، جدلا واسعا على خلفية مظهرها وتوثيقها لحظات تسليم زوجها أوراق اعتماده للرئيس الألماني “فرانك فالتر شتاينماير” عبر تطبيق “سناب شات”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة زوجة السفير وهي توثق لقطات الـ “سناب”، وانتقدوا الطريقة التي تصرفت بها. كما سخر ناشطون من ارتداء زوجة السفير لنظارة شمسية رغم أنها في مكان مغلق وفي مناسبة رسمية.

فيما أشار آخرون إلى أن زوجة السفير السعودي ظهرت بدون برقع أو عباءة أو حجاب، بما يخالف تقاليد الدولة التي يمثلها زوجها، وتساءلوا عن سبب محاسبة السلطات السعودية لمن تظهرن بالمظهر ذاته داخل مناطق عديدة بالمملكة طالما أنه مسموح لزوجات السفراء.

وكان “عصام بن إبراهيم بيت المال” قد قدم، قبل عدة أيام، أوراق اعتماده سفيرا للسعودية إلى الرئيس الألماني “فرانك فالتر شتاينماير”.

وعلق الإعلامي ياسر أبوهلالة على الموضوع وقال كما لسع الدبور ما نصه: “تمكين المرأة بالإفراج عن #لجين_الهذلول وليس بهذا الهبل ! السفير السعودي الجديد في المانيا راح يقدم اوراق اعتماده للرئيس وجايب زوجته تصوّر سنابات”

تمكين المرأة بالإفراج عن #لجين_الهذلول وليس بهذا الهبل ! السفير السعودي الجديد في المانيا راح يقدم اوراق اعتماده للرئيس وجايب زوجته تصوّر سنابات 😂😂 pic.twitter.com/lD2iSfBEs5 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) November 6, 2020

زوجة السفير السعودي في ألمانيا تجبر زوجها على إرتداء الحجاب pic.twitter.com/GbxCsrft5n — nourdine midane (@GMidane) November 6, 2020

وقال ناشط سعودي أيضا: “تمنيت من زوجة سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية ألمانيا ، عندما قام معالي السفير بالذهاب بالزي السعودي الكامل حتى مع البشت أن تكون هي في نفس المستوى من الالتزام بالزيء السعودي الكامل .”

تمنيت من زوجة سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية ألمانيا ، عندما قام معالي السفير بالذهاب بالزي السعودي الكامل حتى مع البشت أن تكون هي في نفس المستوى من الالتزام بالزيء السعودي الكامل . pic.twitter.com/BzmDGXovrj — خالد السهلي 🇮🇪🇸🇦 🇨🇦 (@khaled_alsehli) November 6, 2020