شاهد اكثر من 30 فردا من شرطة عمان السلطانية تداهم منزلا في مسندم بوحشية وتنتهك حرمته

الدبور – أكثر من 30 فردا من شرطة عمان السلطانية داهمت منزلا في مسندم في منتصف الليل بطريقة مروعة. وقامت بتكسير الأثاث وسحب بعض أفراد العائلة ورميهم بالخارج. في حادثة إعتبرت إنتهاكا لحرمة البيوت الآمنة. وأثارت غضبا عارما بين النشطاء. حيث إنتشر وسم هاشتاق #حرمة_مساكن_مسندم_تنتهك بشكل واسع على موقع تويتر في سلطنة عمان.

واعرب الكثير من النشطاء عن الحادثة الغريبة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنها، وتسائل الكثير أين الأمن و الأمان في السلطنة. عندما تداهم قوة كبيرة من الشرطة منزلا في منتصف الليل بدون أي سبب ولا حاجة ولا امر نيابي كما أفاد النشطاء بتغريدات لسعها الدبور.

وقال النشطاء أن اكثر من 30 فردا من الشرطة داهموا قلة قليلة جداً من الاشخاص مع تكسير وتخريب للابواب باندفاع غريب جداً .

حيث قال ناشط بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “اكثر من 30 فرد من الشرطة يداهموا قلة قليلة جداً من الاشخاص مع تكسير وتخريب للابواب باندفاع غريب جداً من نحن؟هل نصنع الاسلحة في الداخل ؟أم نصنع المتفجرات ؟؟ هل نخطط لعملية ارهابية ؟بل كان البعض غارق وامن في نومه مدركين تماماً نعمة الامن في بلادنا”

وأضاف بتغريدة ثانية ما نصه كما لسع الدبور: “نعم مع تطبيق النظام ومحاسبة المخالفين لكن ليس بهذه الطريقة الوحشية وانتهاك حرمات المساكن وترويع اهلها في منتصف الليل والعذر ان العنوان خاطئ وهو ليس المنزل المطلوب ما ذنبهم ؟؟ ما ذنب ترويعهم وكيف قضوا بقية ليلهم بخوف ورعب”

اكثر من 30 فرد من الشرطة يداهموا قلة قليلة جداً من الاشخاص مع تكسير وتخريب للابواب باندفاع غريب جداً من نحن؟هل نصنع الاسلحة في الداخل ؟هل نصنع المتفجرات في الداخل ؟؟ هل نخطط لعملية ارهابية ؟بل كان البعض غارق وامن في نومه مدركين تماماً نعمة الامن في بلادنا #حرمة_مساكن_مسندم_تنتهك — ali alkumzari (@21Kumzar) November 6, 2020

وأكد الحادثة ناشط آخر حيث قال هذه الحادثة حصلت وعلى مسؤوليتي، وقال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “منزل يُقتحم ، أبواب تُكسر ، شخص يُجر من سريره ، ثم يترك الشخص أمام باب منزله لأنه ليس الشخص المطلوب!!! هذه ليست رواية مؤلفة أو سيناريو لإحدى الأفلام هذا ما حصل في إحدى منازل خصب بتاريخ 5/11/2020 في الساعة 12:30 صباحا”

وتفاعل النشطاء مع الحادثة الغريبة التي وقعت في مسندم الذي إعتبرها البعض المنطقة المعزولة عن السلطنة. وتنقصها الخدمات ويتم معاملة أهلها بطريقة مختلفة. كما جاء في بعض التغريدات.

حيث قال الناشط عبد الله عنان الشحي ما نصه: “محافظة معزوله عن الام من جميع الجوانب والخدمات الرئيسيه شبه معدومه وتخويف وترويع من الجهات المعنيه اذا اين المفر حفظ الله عمان وجلالة السلطان”

محافظة معزوله عن الام من جميع الجوانب والخدمات الرئيسيه شبه معدومه وتخويف وترويع من الجهات المعنيه اذا اين المفر

حفظ الله عمان وجلالة السلطان#حرمة_مساكن_مسندم_تنتهك — عبدالله عنان الشحي (@anan900000) November 6, 2020

وقال آخر أن السلطنة دولة قانون. حيث قال: “هذا الفعل المجرم قانوناً منافي للدين والقانون والأعراف فلايجب ان تستخدم الصلاحية القانونية بهمجية اياً كان فاعله يجب أن يحاسب فنحن دولة يحكمها القانون. فأذا كان هذا جهل من الذي ارتكب الفعل فهو محاسب عليه ويتحمل كافة التبعات القانونية.”

هذا الفعل المجرم قانوناً منافي للدين والقانون والأعراف فلايجب ان تستخدم الصلاحية القانونية بهمجية اياً كان فاعله يجب أن يحاسب فنحن دولة يحكمها القانون.

فأذا كان هذا جهل من الذي ارتكب الفعل فهو محاسب عليه ويتحمل كافة التبعات القانونية. #حرمة_مساكن_مسندم_تنتهك — منهجي القانون (@FoqIC1csheOYH05) November 6, 2020

إذن فحرمة المنزل هو احترام طريقة دخول منزل الغير، فلا يحق للإنسان دخول بيت غيره بدون إذنه، وذلك أن المنزل يحتوي عرض الإنسان الذي يعتبر اعز الأشياء عنده، علاوة على خصوصياته التي لا يحب أن يطلع الغير عليها، فمقتضى ذلك أنه يجب الاستئذان قبل الدخول #حرمة_مساكن_مسندم_تنتهك — juneor (@sadami771) November 6, 2020