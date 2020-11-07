أوامر جديدة من بن زايد لـ عبد الخالق عبد الله بمدح بايدن بعد التأكد من فوزه

الدبور – أوامر جديدة من بن زايد ولي عهد أبوظبي شيطان العرب ل عبد الخالق عبد الله. و لجوقة المطبلين للتحول من مهاجمة بايدن ومدح ترامب. إلى النقيض وهو مدح بايدن ومهاجمة ترامب.

جاءت تلك الأوامر بعد تأكد بن زايد من فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن ببالإنتخابات الرئاسية الأمريكية. وبعد تحول الأرقام وخروج تسريبات أن ترامب وافق على الإعتراف بالهزيمة بطريقة حضارية. للإستعداد للإنتخابات القادمة في ٢٠٢٤.

أول هذه الأوامر وصلت إلى المقرب منه الأكاديمي و الدكتور بالجامعة. رئيس المطبلين عبد الخالق عبد الله. حيث نشر تغريدة قبل قليل وصف فيها بايدن بالرجل الحكيم الذي تحتاجه أمريكا في هذاالوقت.

وقال عبد الخالق عبد الله بتغريدة لسعها الدبور فور نشرها واثارت حالة من السخرية من قبل النشطاء. قال ما نصه: “جون بايدن: لن أعلن الفوز لكنني واثق منه. رجل حكيم تحتاجه امريكا والعالم بعد اربع سنوات عصيبة وغير تقليدية.”

جون بايدن: لن أعلن الفوز لكنني واثق منه. رجل حكيم تحتاجه امريكا والعالم بعد اربع سنوات عصيبة وغير تقليدية. pic.twitter.com/YHwEaXJnDd — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 7, 2020

ومن سوء حظ المطبلاتي الإماراتي الجامعي أن الأمر جاء بعد وقت قصير من تغريدة نشرها وصف فوز بايدن إن حصل بالفوز الضعيف. حيث قال بتغريدته ما نصه: “إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب ان يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء.”

إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايد فان فوزه ضعيف وباهت وغير مقنع ومن حق الرئيس ترامب ان يستاء ويغضب ويلجأ للقضاء. pic.twitter.com/rgkUlIPUFQ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 4, 2020

وقال بتغريدة هاجم فيها كل من يكره ترامب ويريد فوز بايدن. و نشرها قبل ساعات من نشر تغريدة الرجل الحكيم قبل أن تصل أوامر بن زايد. قال ما نصه: “ما يبعث على الاشمئزاز حقا هو هذا الكم الهائل من الكره والحقد الذي يكنه البعض على ترامب وهذا الكم الهائل من الفرح لقدوم بايدن، يطبل ويصفق ويهلل له وكأنه المهدي المنتظر. هذا البعض سيندم على مجيء بايدن وقد يأسف على مغادرة ترامب.”

ما يبعث على الاشمئزاز حقا هو هذا الكم الهائل من الكره والحقد الذي يكنه البعض على ترامب وهذا الكم الهائل من الفرح لقدوم بايدن، يطبل ويصفق ويهلل له وكأنه المهدي المنتظر. هذا البعض سيندم على مجيء بايدن وقد يأسف على مغادرة ترامب. https://t.co/yUI5ZmNb9J — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) November 6, 2020

عبد الخالق عبد الله تحول إلى مسخرة موقع تويتر بعد تغريدته الأخيرة التي مدح فيها بايدن. وقال له أحدهم ما نصه: “الساعه 1 الظهر يمدح بايدن. والساعه 1 بالليل ينوح ترامب.. انت اكبر مصخره حصلت في 2020 يانقانق”

وقال آخر ما نصه: “إيش فيك يا رجل .. يعني الحين فوز بايدن ليس فوزا باهتا؟ أم أنك مثل الغسالة الأوتوماتيكية و تم برمجتك الآن على برنامج ” لقيت الطبطبة” ؟”

إيش فيك يا رجل .. يعني الحين فوز بايدن ليس فوزا باهتا؟ أم أنك مثل الغسالة الأوتوماتيكية و تم برمجتك الآن على برنامج " لقيت الطبطبة" ؟ — Ali Zalat (@ALIZALAT) November 7, 2020