شاهد الصورة التي نشرها حمد بن جاسم آل ثاني وأغضبت الذباب في الإمارات

الدبور – نشر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق. صورة على حسابه على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور أنستغرام، أغضبت الذباب الإماراتي كالعادة واستفزتهم. واصبحوا في حيرة من أمرهم بكيفية التعليق على الصورة.

و نشر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن وأمير قطر السابق، الشيخ حمد المعروف باسم “الأمير الوالد” وذلك في أول تعليق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

جاء ذلك على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور “انستغرام” قائلا في تعليق على الصورة: “صوره تجمعني مع الامير الوالد وبايدن”، مثيرا بذلك نحو 8 آلاف تفاعل بعد نحو 9 ساعات فقط على نشر الصورة.

وكان الشيخ القطري قد نشر سلسلة تغريدات حول في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قال فيها: “الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية تشير إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي سيفوز بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.. أن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية”.

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق حينها قائلا: “كما قلت سابقاً على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة. ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى”.

وأضاف: “نحن ننسى أن الديموقراطيات الغربية بما لها وما عليها تعمل فيها مؤسسات وبرلمانات تراقب وتلاحظ مسار السياسات لدى قادتها. ولذلك يجب أن يتم تعاملنا معهم على أساس مؤسساتي. وهذا يتطلب أن نكون ملتزمين بالقانون واللعبة السياسية والمصالح المشتركة والابتعاد عن المزاجية وقصر النظر”.

ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى.

فنحن ننسى أن الديموقراطيات الغربية بما لها وما عليها تعمل فيها مؤسسات وبرلمانات تراقب وتلاحظ مسار السياسات لدى قادتها. ولذلك يجب أن يتم تعاملنا معهم على أساس مؤسساتي؛ — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 22, 2020