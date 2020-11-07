صورةالصورة أحلى

شاهد بنت اليمن الفنانة أروى تغضب اليمن بظهورها شبه عارية

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – بنت اليمن الفنانة أروى أغضبت متابعيها وخصوصا في اليمن. بعد ظهورها شبه عارية في صورة نشرتها على حسابها في موقع سناب شات لتبادل الصور و الفيديوهات.

الصورة التي نشرتها أروى عبر “سناب شات”، ظهرت فيها ببنطال وصف بـ”المستفز” یشبه لون البشرة ما جعلھا تبدو عاریة.

وما أثار استفزاز الجمھور بشكل كبیر هو تصویرها المنطقة الخلفیة بشكل رأه الجمھور تعمدا منھا لكسب المتابعين على حساب الإثارة، بل وشبھھا البعض بالسعودیة المثیرة للجدل هند القحطاني. 

وظهورها بهذا الشكل أغضب النشطاء، حيث تعتبر الفتاة و المرأ’ اليمنية من المحافظات الملتزمات. وجاء غضب اليمنيين خصوصا أن اليمن ي وضع مزري بسبب الحرب المسعورة التي تشنها القوات السعودية و الإماراتية.

إقرأ إيضا : مصري يعرض زوجته على الفيسبوك لممارسة المتعة المحرمة مع الاصدقاء المقربين فقط..

بنت اليمن الفنانة أروى
بنت اليمن الفنانة أروى

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
الصورة أحلى

شاهد أروى اليمنية تدخل عالم التعري وتظهر من غير هدوم!

رغدة تفاجئ أروى بانسحابها أثناء التصوير بسبب سؤال عن النظام السوري

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.