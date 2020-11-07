شاهد بنت اليمن الفنانة أروى تغضب اليمن بظهورها شبه عارية

الدبور – بنت اليمن الفنانة أروى أغضبت متابعيها وخصوصا في اليمن. بعد ظهورها شبه عارية في صورة نشرتها على حسابها في موقع سناب شات لتبادل الصور و الفيديوهات.

الصورة التي نشرتها أروى عبر “سناب شات”، ظهرت فيها ببنطال وصف بـ”المستفز” یشبه لون البشرة ما جعلھا تبدو عاریة.

وما أثار استفزاز الجمھور بشكل كبیر هو تصویرها المنطقة الخلفیة بشكل رأه الجمھور تعمدا منھا لكسب المتابعين على حساب الإثارة، بل وشبھھا البعض بالسعودیة المثیرة للجدل هند القحطاني.

وظهورها بهذا الشكل أغضب النشطاء، حيث تعتبر الفتاة و المرأ’ اليمنية من المحافظات الملتزمات. وجاء غضب اليمنيين خصوصا أن اليمن ي وضع مزري بسبب الحرب المسعورة التي تشنها القوات السعودية و الإماراتية.