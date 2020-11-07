لسعات

مجتهد يكشف ما يتخوف منه بن سلمان ويقلق منامه من فوز بايدن!

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – بعد إعلان فوز بايدن كشف المغرد السعودي الشهير مجتهد و الذي يغرد من داخل قصور الحكم في السعودية العظمى. كشف عن ما يتخوف منه بن سلمان ولي العهد السعودي الذي إنقلب على عائلته واستولى على منصب ولاية العهد. وقام بسجن الأمراء في العائلة الحاكمة لأول مرة في تاريخ آل سعود.

وقال مجتهم بتغريدة لسعها الدبور نشرها قبل قليل. عن ما سيحدث بعد إستلام جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في ال ٢٠ من شهر يناير القادم.

وقال أن “الخطر الفوري على ابن سلمان إذا استلم بايدن. هو تكليف CIA بنشر معلوماتها عن قتل خاشقجي. و أضاف أيضا: “إجباره على رفع الحصار عن قطر” بالإضافة إلى “إيقاف السلاح والذخيرة عن حرب اليمن”.

وأضاف أخيرا حسب ما قال ويعتقد: “إجباره على إطلاق سراح آل سعود والنشطاء الليبراليين”

وختم تغريدته بقوله: “الخطر غير الفوري هو إزاحة ابن سلمان.. وختم:  سلاح ابن سلمان: الاحتماء بإسرائيل بالتطبيع”

 

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