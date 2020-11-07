مصري يعرض زوجته على الفيسبوك لممارسة المتعة المحرمة مع الاصدقاء المقربين فقط..

الدبور – مصري يعرض زوجته على صفحات الفيسبوك لممارسة المتعة المحرمة ولكن بشرف. فقط للأصدقاء المقربين جدا منه. جيث سهل لهم قضاء ليلة مع زوجته مقابل مردود مالي، على ان يبقى الموضوع داخلي بين الأصدقاء المقربين. ولا يجوز عرضها للعامة حتى لا تستهلك.

هذا الزمن الذي وصل له البعض من إنعدام الأخلاق و الدين وبل الرجولة و الكرامة. أن يصل الحال لبيع الزوجة للمتعة، و المصيبة الأكبر هو أن الأصدقاء المقربين له تجاوبوا مع الموضوع واستمتعوا بزوجته.

فقد إعترفت سيدة مصرية ثلاثينية بتفاصيل جريمة ممارستها المتعة المحرمة. بعد القبض عليها بصحبة زوجها وشابين خلال ممارستها العلاقة المحرمة داخل شقة في حي النزهة بالقاهرة.

وقالت السيدة في اعترافاتها التي نقلتها وسائل إعلام محلية: “زوجي أنشأ لي صفحة عبر الفيسبوك. ووضع صوري وعرض على أصدقائه ممارسة المتعة المحرمة معي. وفعل ذلك لأنني طلبت منه أن نشتري سيارة. فأخبرني أن العمل في هذا المجال يُكسبنا ذهباً. وسنشتري شقة وسيارة”. وأضافت المتهمة أنها ظلت تعمل في ممارسة المتعة مع أصدقائه لمدة 9 أشهر. قبل أن تلقي شرطة الآداب القبض عليها متلبسة.

من جانبه اعترف زوجها الشاب الثلاثيني. بتهمة ممارسة وتسهيل المتعة المحرمة لزوجته من خلال عرضها على أصدقائه على “فيسبوك”. نظير مبالغ مالية لممارسة الرذيلة معهم.

وقال المتهم إنه كان يذهب بصحبة زوجته خلال مقابلتها الزبائن. خوفاً من تعرضها للنصب من قبل بعضهم الذين “يستغلون وجودها بمفردها ويرفضون إعطاءها حقها بعد ممارسة الجنس” معهم بحسب تعبيره.

وضبطت الشرطة بحوزة الزوجين أقراصا منشطة. و2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم المذكور، وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطهما اللا أخلاقي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقررت النيابة حبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت التحريات لسماع أقواله فيما رصده من خلال مصادره السرية عن نشاط المتهمين.

مصري يعرض زوجته للمارسة المتعة المحرمة هي آخر ما وصلت له مصر السيسي.