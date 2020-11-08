جورج بوش يهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن بالفوز ويقول النتيجة واضحة

الدبور – قال الرئيس الأمريكي الأسبق، “جورج بوش” الابن، الأحد. إنه هنأ الرئيس المنتخب “جو بايدن” بفوزه في الانتخابات الرئاسية، أمام الرئيس الجمهوري “دونالد ترامب”.

وأضاف “بوش”، في بيان. أن الانتخابات الأمريكية كانت نزيهة في الواقع، ونتيجتها واضحة.

وتابع: “من حق ترامب طلب إعادة إحصاء الأصوات ورفع طعون قانونية”، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتأتي تهنئة الجمهوري “بوش” لـ”بايدن” في وقت يرفض فيه “ترامب” الاعتراف بالهزيمة.

وأصبح “جو بايدن” الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة. بعد الفوز بولايتي أريزونا وبنسلفانيا، ما عزز أصواته في المجمع الانتخابي بـ290 صوتا.