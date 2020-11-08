زوجة أحمد الفيشاوي كشفت عن صدرها في حفل خاص.. شاهد الصور

الدبور – كشفت زوجة أحمد الفيشاوي المثيرة للجدل في كل ظهور لها عن صدرها في حفل خاص. حيث يتعمد أحمد الفيشاوي على إظهار جسد زوجته بشكل فاضح في كل مكان يصطحبها فيها. وكثيرا ما يقوم بحركات غير أخلاقية أمام الكاميرات، كتقبيلها قبلة حارة أو مسكها من مؤخرتها.

و حضرت زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل برفقة زوجها حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح. وهو حفل خاص، وشوهدت ترتدي فستان وفوقه جاكت عند دخولها للحفل.

وما لبثت أن دخلت وشربت قليلا. حتى خلعت الجاكت وبدى الفستان بدون أكمام، وأنزلت الفستان من فوق وكشفت عن صدرها بشكل فاضح. ويتميز الفستان أيضا بفتحة ساق جريئة.

الصور التي تم تداولها بشكل واسع أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي كالعادة. وأثارت حالة من الغضب حيث أطلق النشطاء على الفيشاوي لقب الديوث.

وعادة ما تظهر زوجته ندى كامل بملابس جرئية جدا تفصل جسدها بشكل كامل. أو تكون مكشوفة الصدر و السيقان بشكل فاضح في كل ظهور لها.

زوجة أحمد الفيبشاوي خلعت

وكان قد نشر الفيشاوي صورا له ولزوجته بالمايوه في حمام السباحة وأثار ضجة وقتها على مواقع التواصل و الإعلام المصري.

وظهر أحمد الفيشاوي بالفيديو الذي نشره عبر “انستجرام”.وهو يلهو مع زوجته في حمام السباحة، ومعه بناتها الثلاث، وجميعهن يرتدين البكيني.

وما أثار استفزاز الجمهور أكثر، هو تعليق الفيشاوي على الفيديو، حيث كتب: “وقت الصيف مع بناتي”، مُذكرينه بابنته لينا التي لم يعترف بها منذ ولادتها.

وجاء في تعليقات أحد المتابعين: ” الفيديو عباره عن فخاد باينة بس”، وكتب آخر: ” قسم بالله ما ارحم الا بنتك، لازم تستوعب مهما حصل هي ضحية نزوة انت وامها غلطتو فيها و انت زدت النار حطب وابتعدت عن بنتك وجالس بس تحضن و تبوس مع بنات زوجتك الي جايبتهم من رجال غيرك !!”.