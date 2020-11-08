شاهد ماذا حدث لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور وأصبح الأكثر تداولا في تويتر

الدبور – فجأة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. أصبح الأسم الأكثر تداولا في موقع تويتر. و الأكثر بحثا في محرك البحث جووجل في مصر. وعلى مدى أكثر من ٢٤ ساعة ضل اسم مرتضى منصور هو الأكثر بحثا وتداولا وجدالا على مواقع التواصل الإجتماعي. فما الذي حدث له؟

وجاء تصدر مرتضى منصور القائمة تزامنا اهتمام لافت بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات في دائرته الانتخابية في مسقط رأسه، ميت غمر بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر).

وجاء تصدر مرتضى منصور القائمة تزامنا اهتمام لافت بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات في دائرته الانتخابية في مسقط رأسه، ميت غمر بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر).

سأقوم بمساعده حضراتكم بمتابعه العمليه الانتخابيه من واقع المحاضر الرسميه دعواتكم…ترتيب الساده المرشحين بعد فرز ٤٨ لجنه pic.twitter.com/8xEc9vTHwz — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) November 8, 2020

بينما ذكر الإعلامي الرداح أحمد موسى. يبدو أن منصور متأخر في ترتيب نتائج فرز الأصوات. خلال حديثته في برنامجه “على مسؤوليتي” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد.

وقال موسى إنه حال فشل مرتضى منصور في الفوز في الانتخابات فإن عليه التحلي بروح رياضية. مُشيرًا إلى أن النتائج عادة ما تكون مُتغيرة وفقا لأصوات المرشحين في كل صندوق انتخابي.

وأضاف موسى أن انتخابات مجلس النواب يفوز بها من يأتي في الترتيب الأول والثاني “ومينفعش الرابع والخامس لأنها ليست بطولة الكونفدرالية” الإفريقية، حسب تعبيره.

ومثله، تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن تأخر مرتضى منصور في السباق الانتخابي، لافتا أن فرز الأصوات بعض لجان قرى ميت غمر مازال جاريًا.

عمرو أديب: مع فرز بعض قرى ميت غمر مازال مرتضى منصور خارج السباق ومتأخر في الترتيب#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/Fg8gnaOcO1 pic.twitter.com/MG80ULu4YG — الحكاية (@Elhekayashow) November 8, 2020

في وقت ذهب البعض إلى أن احتمال خروج منصور من البرلمان قد يمهد الطريق أمام مقاضاته، في عدد من القضايا، بعضها يرتبط بمهاجمته رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.

وهكذا جاءت وتيرة التفاعل مع تطورات وضع مرتضى منصور في السباق الانتخابي:

الناس كلها شمتانة في مرتضى منصور مش في مصر بس،، العالم العربي متابع معانا.. يحيا الشعب العربي ❤️❤️😍 — Khaled Fouda (@iVouda) November 8, 2020

#ليله_سقوط_مرتضي الحقيقه فعلاً إنها ليلة سقوط مرتضي منصور، بل وبداية محاسبته بالقانون علي كل ما سبق، فبمجرد إنتهاء حصانته الحاليه سيمثل أمام النائب العام في قضايا عِده، فحتي الآن عدد الأصوات التي حصل عليها لا تغني ولا تسمن من جوع، ويتذيل الترتيب. — Hany Salim (@hanysalim55) November 8, 2020

وقال ناشط معلقا ما نصه: “أول مرة الشعب المصري بكافة طوائفه وإنتماءاته تتابع إنتخابات برلمانية وبالأخص عن ميت غمر وباشالوش كل ده عشان مرتضي منصور وليس حباً في البلد ولا مصلحته فقط حتي يُسقطوا مرتضي ثم الزمالك. منْ كان منكم بلا خطيئة فليضرب مرتضي بحجر كلكم فاسدين كلكم عديمي شرف كلكم مدعيين فضيلة”

أول مرة الشعب المصري بكافة طوائفه وإنتماءاته تتابع إنتخابات برلمانية وبالأخص عن ميت غمر وباشالوش كل ده عشان مرتضي منصور وليس حباً في البلد ولا مصلحته فقط حتي يُسقطوا مرتضي ثم الزمالك 👇

منْ كان منكم بلا خطيئة فليضرب مرتضي بحجر كلكم فاسدين كلكم عديمي شرف كلكم مدعيين فضيلة✋ — جيهان النحاس (@gehanalnahas) November 8, 2020