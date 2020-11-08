مصري يثير ضجة
مصري يثير ضجة
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شاهد مصري يثير ضجة بعد هطول الأمطار: “بلاش كباري وخليكم في المجاري” (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – نشر مواطن مصري فيديو معلقا على هطول الأمطار التي تسببت بحادث مؤسف لحصان في الشارع، حيث تعرض للكهرباء مع الماء فمات على الفور. في وقت تكثر به الحوادث في مصر كل فصل شتاء بسبب الأمطار وفقدان لأي بنية تحتية للبلد.

وعلق الشاب المصري على الحادث وقال للناس التي تعشق المطر و الشتاء، هذا العشق ليس لنا، عندما تكون في أوروبا تعم قول أعشق صوت المطر وأم كلثوم وفيروز تحت صوت المطر.

وأضاف مش لما تكون عايش في هذا المكان، المطر و الشتاء ليس لنا في هذا المكان. وأشار للحصان الذي قتل بسبب صعق كهرباء عند نزول الأمطار وتجمعها في الشارع بشكل كبير.

وختم وقال رسالة للحكومة المصرية بلا كبار وخليكم في المجاري. في إشارة لكمية الجسور التي تبنى في مصر ويتفاخر السيسي بها. وقال إهتموا بالمجاري وتصريفها قبل الإهتمام بالجسور العالية.

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