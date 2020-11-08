قضاء الدين على الغارمين
قضاء الدين على الغارمين
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ناشط عماني يطلق مبادرة لقضاء الدين على الغارمين في سلطنة عمان (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – ناشط عماني في بلد العجائب، أطلق مبادرة بمجهود شخصي منه ولكن بالتعاون مع لجان الزكاة في عموم ولايات سلطنة عمان. لقضاء الدين على الغارمين في السلطنة.

ونشر النشاط العماني، يوسف الزدجالي. وهو مستشار قانوني في مكتب الدكتور خليفة الهنائي. نشر تغريدة أعلن بها نيته إطلاق المبادرة قريبا بالتعاون مع لجان الزكاة، لقضاء الدين عن الغارمين المحبوسين أو من صدر بحقهم حكم سجن حديثا.

وقال الزدجالي بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “في شراكة فريدة وتعاون مع عدد من لجان الزكاة في الولايات، سأقوم قريبا بإطلاق مبادرة هدفها قضاء الدين على الغارمين المحبوسين أو من صدر ضدهم حكم بالحبس.”

وأضاف بتغريدته عن الفئة المستهدفة حيث قال: “وتستهدف فقط الذين حبسوا أو حكموا لأسباب لا إرادة لهم فيها كالمسرحين أو المتوقفة رواتبهم. أدعو الله أن يوفقنا”

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وهذه ليست المبادرة الأولى من نوعها في سلطنة عمان بلد العجائب و الخير. وكان رجل الأعمال العماني عبد العزيز بن حمود البلوشي. قيب فترة قد قام بما يقدر عليه من واجب إتجاه وطنه وشعبه، حيث قام بتزويج 160 عماني على نفقته الخاصة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية أشار رجل الأعمال عبد العزيز بن حمود البلوشي الذي بادر بتكفل العرس: “أتألم كثيراً، حينما أرى الشباب يعزفون عن الزواج بسبب تكاليفه الباهظة، وهو ما جعلني أشعر بأن واجبي -وواجب كل قادر- أن نعينهم على بدء حياة زوجية مريحة، دون اللجوء إلى البنوك أو الاقتراض من الآخرين، فكثير من حالات الزواج كٌتب لها الفشل بسبب الديون المتراكمة، والتي حولت حياة الزوجين إلى جحيمٍ لا يطاق”.

 

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