ملك الخمور خلف الحبتور تناقض مستشار بن زايد عبد الخالق عبد الله ضيعلي السكرة!

الدبور – ملك الخمور خلف الحبتور يبدو أن مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي عبد الخالق عبد الله قد ضيع له سكرته. ودمر له ليلته بكمية التناقض في تغريداته و الإنقلاب السريع بين ليلة وضحاها. من مهاجم لبايدن مدافعا عن ترامب إلى مهاجما لترامب مدافعا عن بايدن.

وقال ملك الخمور خلف الحبتور بسلسلة تغريدات لسعها الدبور من صفحته بعدما أفاق الحبتور من سكرته بسبب عبد الخالق عبدالله. قال ما نصه:

“د. @Abdulkhaleq_UAE ، تابعت سلسلة تغريداتك عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقد استوقفني كمّ التناقض في المحتوى. تارة تهنّي وتارة تنعي، وتارة تصنّف #ترامب و #بايدن بالعاق والبار، لتنهي تغريداتك باستخلاص أن بايدن سينصاع لما ستمليه عليه دول الخليج. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه!”

وكان تعليق الحبتور على ما قاله مؤخرا مستشار بن زايد بتغريدة: الفرق الجوهري بين بايدن وترامب هو ان الأول الابن البار والشرعي للمؤسسة الحاكمة في امريكا والثاني الابن العاق والضال. ودول الخليج العربي تعاملت بذكاء مع الابن العاق وستتعامل بنفس القدر من الحنكة مع الابن البار بل سيكون التعامل معه اكثر سهولة بحكم انصياعه وتقيده بما تمليه عليه””

1. د. @Abdulkhaleq_UAE، تابعت سلسلة تغريداتك عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقد استوقفني كمّ التناقض في المحتوى. تارة تهنّي وتارة تنعي، وتارة تصنّف #ترامب و #بايدن بالعاق والبار، لتنهي تغريداتك باستخلاص أن بايدن سينصاع لما ستمليه عليه دول الخليج. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه! https://t.co/fS2wR8jnCc — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) November 8, 2020

وأضاف الحبتور بتغريدة ثانية أرفق بها أيضا تغريدة متناقضة تماما لمستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله. حيث قال له: “نقدرك ونحترمك د. @Abdulkhaleq_UAE، لكن من الصعب فهم هذا التناقض في الأسلوب. هل سينصاع #بايدن ام سيكون آخر همه #الشرق_الأوسط والخليج؟ علينا أن نحترم قرار الشعب الأمريكي الذي اختار #ترامب في 2016 ثم #بايدن في 2020 كرئيس ل #أمريكا. فعسى أن يكون اختيارهم خير لهم.”

2. نقدرك ونحترمك د. @Abdulkhaleq_UAE، لكن من الصعب فهم هذا التناقض في الأسلوب. هل سينصاع #بايدن ام سيكون آخر همه #الشرق_الأوسط والخليج؟

علينا أن نحترم قرار الشعب الأمريكي الذي اختار #ترامب في 2016 ثم #بايدن في 2020 كرئيس ل #أمريكا. فعسى أن يكون اختيارهم خير لهم. https://t.co/pNOeMeiDIS — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) November 8, 2020

وأثارت تعليقات الاكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله الكثير من السخرية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إما هو مصاب بالزهايمر لا يعي ما قاله بالأمس، أو كالعبد يكتب كما يوجهه سيده شيطان العرب بن زايد. أو ربما إنه عبد ومصاب بالنسيان فلا يذكر ما كتب قبل قليل، لتأتي تغريدته الجديدة تنسف كل ما جاء قبلها.

وعلق الناشط أحمد علي هجوم ملك الخمور على مستشار بن زايد وقال بتغريدة له ما نصه: “عبررجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتورعن إستغرابه من التناقضات في تغريدات عبدالخالق عبدالله عن الإنتخابات الأمريكية وكتب مايلي : إستوقفني كم التناقض في المحتوى تاره تهني وتارة تنعي وتارة تصف ترامب وبايدن بالعاق والبار ! والملاحظ أن الحبتور لم يحددنوعية(البار) في تغريدته !”

عبررجل الأعمال الإماراتي

خلف الحبتورعن إستغرابه

من التناقضات في تغريدات

عبدالخالق عبدالله عن الإنتخابات الأمريكية

وكتب مايلي :

إستوقفني كم التناقض في

المحتوى تاره تهني وتارة

تنعي وتارة تصف ترامب

وبايدن بالعاق والبار ! والملاحظ أن الحبتور

لم يحددنوعية(البار)

في تغريدته ! pic.twitter.com/LldSpnnsYV — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) November 9, 2020