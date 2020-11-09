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شاهد تغريدة المعاشرة الجنسية التي أحرجت نانسي عجرم بعد نشرها

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – تغريدة المعاشرة الجنسية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم. أحرجتها بعد نشرها وأثارت الكثير من الجدل و السخرية و الإستغراب. فكيف لفنانة كبيرة مثلها أن تنشر مثل تلك التغريدة دون أن تنتبه لما تقول.

حيث وقعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في موقف مُحرج بين جمهورها. بسبب الترجمة التلقائية للتغريدات عبر “تويتر” التي كانت محرجة جدا لها وأثارت حالة من الغضب و السخرية.

وكتبت نانسي عجرم تغريدة المعاشرة الجنسية التي  لسعها الدبور كعادته. جاء بها: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة.. نهاركم سعيد”.

ولم تنجح بإختيار كلماتها بعناية فائقة الفنانة نانسي. لأن ترجمة “التغريدة” بواسطة “جوجل” إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. أعطت التغريدة معنى مُختلف تماماً. وظهر كأن نانسي عجرم تقول: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تُمارس الجنس معه مدى الحياة”.

ونوه المغردون إلى الترجمة التي وضعت “نانسي عجرم” بموقف مُحرج. وسخروا منها وطلبوا أن تنتبه مرة أخرى إلى الترجمة قبل نشر تغريداتها.

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