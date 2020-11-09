شاهد ماذا فعل الزمن والعمر بالممثلة المصرية آثار الحكيم.. ظهور نادر لها

الدبور – لا يبقى إنسان على حاله، خصوصا الفنان الذي رأس ماله جماله ومظهره. والزمن لم يرحم أحد ومنهم الفنانة المصرية آثار الحكيم. حيث تم تداول صورة لها في ظهور نادر لها بعدما إختفت عن الساحة الفنية منذ زمن.

وتغيب آثار الحكيم عن الساحة الفنية، منذ فترة طويلة، إلا أن الممثلة سهر الصايغ شاركت صورة تجمعها بها إلى جانب الممثل سامح حسين على حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستغرام”.

و ظهرت الممثلة المصرية الحكيم في كواليس مسرحية “المتفائل” المعروضة حاليا على المسرح القومي في القاهرة.

وعلقت الصايغ على الصورة “نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم.. مسرحية المتفائل على المسرح القومي”.

وقد بدى التقدم بالسن عليها وتغيرت ملامحها تقريبا. و الفنانة آثار لها الكثير من الأعمال الفنية في فترة ما يطلق عليه الزمن الجميل. وشاركت مع الفنان عادل إمام في فلم النمر و الأنثى. الذي لاقى نجاحا وقتها.

و”الحب فوق هضبة الهرم” بطولة الممثل المصري أحمد زكي، وفيلم “بطل من ورق” إلى جانب بطله الممثل المصري ممدوح عبد العليم، وآخر عمل فني شاركت فيه آثار الحكيم كان مسلسل “الوتر المشدود” عام 2009.