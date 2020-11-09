زكريا المحرمي ينتقد قرار حظر مصارعة الثيران في السلطنة و المفتي يجيب (فيديو)

الدبور – الناشط العماني الدكتور زكريا المحرمي أثار حالة من الجدل و الخلاف. بعد إنتقاد قرار سلطنة عمان بحظر مصارعة الثيرات في السلطنة بشكل كامل. وهي المصارعة المتوارثة عبر أجيال في السلطنة.

حيث قال الدكتور زكريا المحرمي بتغريدة لسعها الدبور متسائلا عن القرار الجديد. حيث قال ما نصه: “لم تمنع المصارعة ولا الملاكمة ولا سباق الخيل والجمال على ما فيها من أذى للإنسان والحيوان.”

وأضاف بتغريدته قائلا: “كنت أتمنى من وزير الزراعة أن يقنن مصارعة الثيران ووضع اشتراطات وقائية “لباس للثور وغطاء للقرون” بدل التسرع بحظر عادة قديمة وفلكلور تراثي يعود لمئات السنين وقامت عليه تجارة وتعتمد عليها أسر”

لم تمنع المصارعة ولا الملاكمة ولا سباق الخيل والجمال على ما فيها من أذى للإنسان والحيوان، كنت أتمنى من وزير الزراعة أن يقنن مصارعة الثيران ووضع اشتراطات وقائية "لباس للثور وغطاء للقرون" بدل التسرع بحظر عادة قديمة وفلكلور تراثي يعود لمئات السنين وقامت عليه تجارة وتعتمد عليها أسر pic.twitter.com/SdlKwKcEzL — زكريا المحرمي (@almuharrmi) November 9, 2020

وأصدر وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عمان، “سعود بن حمود”، قرارا وزاريا يقضي بمنع استخدام الحيوانات بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية أو الترفيهية كحلبات المصارعة والسيرك.

وينص القرار الوزاري، على أن من يخالف ذلك، يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها.

ونشرت الجريدة الرسمية في عمان، القرار الوزاري رقم 2020/255 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان، على أن يلغى كل ما يخالف اللائحة أو يتعارض مع أحكامها، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بعد قرار منع مناطحة الثيران هل أنت مع أو ضد القرار#قرار_منع_مناطحة_الثيران pic.twitter.com/Oay6kYrSaM — وليد راموس (@waleed_ramos) November 9, 2020

وتحظى مصارعة الثيران بحضور كبير بولايات السلطنة كتقليد تاريخي متوارث، منذ كانت مستعمرة برتغالية لمدة 150 عاما، واستطاع رجال القبائل العمانية تحريرها سنة 1650.

وأثارت تغريدة زكريا المحرمي حالة من الجدل بين موافق وبين معترض على رأيه. الدبور لسع بعض التغريدات و الآراء بما يخص منع هذه العادة المتوارثة منذ قديم الزمن.

حيث قال له ناشط ما نصه: “لم توفق استاذ زكريا في طرحك من وجهة نظري. هذة المناطحة بها اذى للحيوان واذا كنت متابع ستجد فقراء كثيرين يمتلكون هذة الثيران ويهتموا بها ويطعمونها اكثر من اولادهم. بالاضافة الى انها تسبب خطر لمشاهديها اعتقد انه قرار صائب بغض النظر عن آلية اصدارة”

لم توفق استاذ زكريا في طرحك من وجهة نظري هذة المناطحة بها اذى للحيوان واذا كنت متابع ستجد فقراء كثيرين يمتلكون هذة الثيران ويهتموا بها ويطعمونها اكثر من اولادهم بالاضافة الى انها تسبب خطر لمشاهديها اعتقد انه قرار صائب بغض النظر عن آلية اصدارة — S- AL QASSMI (@8znfcrl2RWJRM5u) November 9, 2020

وقال آخر ما نصه: “كم من عادات قديمة كانت تستخدم منذ قرون ولكنها كمثل الجاهلية الاولى دينا الحنيف امرنا بالرفق مع الانسان والحيوان وحتى الشجر .. والاسر الي تشتري ثور ب ٣٠ الف ما اضن ما بتلاقي باب رزق ثاني يعوله”

ونشر آخر فيديو لمفتي سلطنة عمان الشيخ الخليلي يتحدث عن هذه العادة ومن أين أتت وحكمها في الشرع.

ما بعد هذا الكلام تأويل 👆🏻 pic.twitter.com/o9xeAIdhnI — أبو أحمد (@zayed_alsaidi) November 9, 2020