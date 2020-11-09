شاهد إعلامية إماراتية بعد التطبيع تثير ضجة بسبب فيديو كله بوس وأحضان

الدبور – إعلامية إماراتية وبعد تطبيع الإمارات مع دولة الإحتلال. وما يحمله من تغيرات ليست على المستوى السياسي فقط بل على المستوى الإجتماعي أيضا. ومع التطور في اللباس و الحرية في العناق و القبلات و الرقص. أثارت إعلامية إماراتية ضجة بعد تداول مقطع فيديو لها.

المقطع كان يحوي الرقص و اللبس الدخيل على المجتمع الإماراتي. ولكنه ضرور لمرحلة التطور و التطبيع مع الإحتلال. فلا يرغب بن زايد عندما يزوره محتل يظن أن الإمارات متخلفة بل هي متطورة أكثر من الإحتلال من ناحية الإنحلال.

وأثارت الإعلامیة الإماراتیة مھیرة عبدالعزیز جدلاً بمقطع فيديو انتشر لها مع زوجها خالد عز خلال احتفالها بعید میلادها الـ38.

وظھر خالد عزّ الذي ارتبط بالإعلامیة الإماراتیة في أحد الفیدیوهات وهو یرقص إلى جانبھا ویقبلھا، ما عرّضهما لانتقادات من الجمهور .

ورآى البعض أن مثل هذه الاحتفالات، یجب أن تبقى لقطاتھا خاصة بین الزوجین، وما كان یجب على الإعلامیة السعودیة لجین عمران بث تلك المقاطع للجمھور، خاصة أن مھیرة شخصیة عامة.

يشار إلى انّ الإماراتیة مھیرة عبدالعزیز، ورغم تفشي فيروس كورونا، أقامت حفلا ضخما جدا قبل أيام، حضره العدید من المشاھیر .