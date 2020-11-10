محمد رمضان أصيب بالجنون وينشر صورة صدمت جمهوره واستفزتهم (فيديو)

الدبور – محمد رمضان الفنان المصري الذي صعد فجأة في عالم التمثيل و الغناء. وأصبح من أغنى الأغنياء في فترة قياسية جدا. يبدو أن الغرور والمال قد أفسد عقله بشكل كامل.

و صدم الفنان المصري ​محمد رمضان​ جمهوره بالشكل الجديد الذي ظهر فيه، بعد صبغ شعره باللون الأبيض وبقصّة جديدة ومختلفة، لاقت اهتمام محبيه، وقد اتُهم أيضاً بتقليد الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ بهذا “اللوك” الجديد، خصوصاً أن المتابعين استعادوا بذلك قصة الخلاف بينهما، التي نشبت خلال الفترة الماضية.

وعبر صفحته الخاصة على موقع “إنستغرام” نشر محمد رمضان، مقطع فيديو له بالإطلالة الجديدة وعلّق بكلمات أغنيته “أنت جدع”، قائلاً: “راح بلطي واللي جاي جمبري”.

ويخوض محمد رمضان الموسم الرمضاني عام 2021، بمسلسل “موسى”، بعد أن قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور”، الذي كان سيجسد فيه شخصية الممثل المصري الراحل أحمد زكي.

وانتشرت ايضا ثور لمحمد رمضان مع أولاد أسطورة الملاكمة اليمني نسيم حميد. وتباينت تعلقات متابعي رمضان بين الساخر وبين المعجب وبين من يتوقع أن يتحول نصف شباب مصر بالغد إلى هذا الشكل.

لما امك تعملك مروان موسى في البيت : pic.twitter.com/oEaHVJz2Bb — حزلئوم (@Mo7d64337116) November 9, 2020

صور تظهر لقاء اسطورة الملاكمة اليمني العالمي #نسيم_حميد وأولاده الابطال آدم وسامي مع الفنان المصري المشهور #محمد_رمضان#البرنس pic.twitter.com/BVOesATD2e — محمد ساريه (@MohammedSaraih) November 10, 2020