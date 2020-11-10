مقطع فيديو عفوي للسعودية هند القحطاني بدون “فلتر” يصدم متابعيها

الدبور – مقطع فيديو للناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني. ظهرت فيه بعفوية بدون أن تنتبه وبدون أي “فلاتر” إعتادت على إستخدامها في جميع فيديوهاتها وصورها التي تبثها. صدم متابعيها بعد إنتشاره على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت هند القحطاني المثيرة للجدل في كل ظهور لها. حيث تخطت جميع الخطوط الحمر خصوصا بعد غزوة بن سلمان الترفيهية. التي أخرجت بنات السعودية من الستر و العفاف إلى النقيض تماما.

حيث ظهرت في مقطع الفيديو المنتشر. و الذي لم تقم هي بتصويره فيما يبده بشكل مختلف تماما. وقد ظهر عليها علامات الكبر، وظهر وجهها الحقيقي بدون أي “فلاتر” تستخدمها بالعادة في تطبيق سناب الذي تعشقه الفتيات.

الفيديو تم تبادله في مواقع التواصل المختلفة. ولا يعلم الدبور تاريخ تسجيل المقطع الذي ظهرت به وهي ترتدي فستان أخضر بلون العلم السعودي. فيما يبدو أن المقطع في تاريخ الإحتفال بالعيد الوطني السعودي وليس حديثا.

#زياد_بن_نحيت هند القحطاني بدون فلتر !! وطول هالمده كنت مغشوش فيها وخاق عليها الله يأخذ السناب وفلاتره الي طلع العجوز حلوه هنا ناقصها مكنسه وتطير 🤣😂 pic.twitter.com/sNbGovrZOo — بدل فاقد (@bdl_faqid) November 10, 2020