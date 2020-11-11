شاهد عثمان 33 الحلقة المميزة التي يواجه فيها عثمان خيانة الإمارات

الدبور – عثمان 33 الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان. و التي عرضت في موعدها مساء الأربعاء. جاءت قوية ومميزة كالعادة. حيث واجه فيها عثمان خيانة الإمارات ولقنهم درسا لن ينسوه ابدا.

فمع أن قصة المؤسس عثمان قصة تاريخية تحكي قصة تأسيس دولة الخلافة العثمانية التي امتدت لعقود طويلة. بطريقة درامية مشوقة واجه فيها عثمان الكثير من الخيانات من أبناء جلته ودينه.

إلا أن عثمان واجه ما يواجه العالم الإسلامي هذه الأيام من خيانات، ولكن الفرق كانت الخيانات في زمانه يخجل منها صاحبها ويقوم بها لاخفاء.

أما خيانات اليوم التي تقودها الإمارات وشيطان العرب ولي عهد أبوظبي. فهي تأتي بكل فخر ووقاحة لم يشهد التاريخ مثلها.

الحلقة جاءت قوية ومميزة كما وعد مخرج العمل قبل بث الجزء الثاني من مسلسل قيامة عثمان. حيث وعد بنهاية الجزء الأول من عثمان بأجزاء قوية جدا من البداية حتى النهاية. وقال أنه ينوي تصوير خمس أجزاء من المسلسل.

ويذكر أن المسلسل يحظى بنسبة مشاهدة عالية في العالم العربي. وأكثر مشاهدة كانت في الدول التي حرمت مشاهدته مثل السعودية و الإمارات ومصر. حيث يعتبر عثمان الأكثر بحثا في جووجل كل مساء يوم الأربعاء في تلك الدول.

https://fb.watch/1IsCWyu-RW/