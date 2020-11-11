شاهد عندما طلب الملك فاروق مترجما ليفهم على الملك عبدالعزيز آل سعود

الدبور – هل تعلم أن الملك فاروق ملك مصر عندما قابل الملك عبد العزيز آل سعود. لم يفهم ولا كلمة عليه؟ واحتاج لمترجمي ليترجم له من اللغة التي يتحدث بها عبد العزيز “العربي” إلى اللغة العربية التي يتحدث بها الملك فاروق.

فقد نشر ناشط على إطلاع بتاريخ المنطقة العربية. نشر تغرلايدة تحدث فيها عن الواقعة التي طلب بها الملك فاروق مترجما ليترجم ما يقوله الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية مقابل التنازل عن فلسطين لدولة الإحتلال.

وقال الناشط محمد الوليدي بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “هل تعلمون ان الملك عبدالعزيز آل سعود حين اجتمع مع الملك فاروق عام 1945. احتاج فاروق مترجما حتى يستوعب ما يقول. وفعلا جيء بعبدالرحمن عزام ليترجم بينهما.. فقد كان مع لهجته النجدية الموغلة في البداوة. ابتلي بالصهيلة في صوته؛ ومع ذلك كان يحقد على المترجمين، قال مرة لأحد الهولنديين حين خرج المترجمون من مجلسه. هؤلاء احط الناس وأكثرهم شرا..

هل تعلمون ان الملك عبدالعزيز آل سعود حين اجتمع مع الملك فاروق عام 1945 احتاج فاروق مترجما حتى يستوعب ما يقول وفعلا جيء بعبدالرحمن ليترجم بينهما..فقد كان مع لهجته النجدية الموغلة في البداوة ابتلي بالصهيلة في صوته؛ ومع ذلك كان يحقد على المترجمين، قال مرة لأحد الهولنديين- يتبع pic.twitter.com/Xgd2A8NybN — محمد الوليدي (@mohdalwalidi) November 11, 2020

وأضاف الوليدي شارحا معنى كلمة الصهيلة ما نصه: “المقصود بالصهيلة في الصوت هو من صهيل الحصان وهو بلاء نادر يصاب به بعض الناس.. كان الملك عبدالعزيز مصاب به..”

ويذكر أن المملكة السعودية أقيمت على أنقاض الخلافة العثمانية. وبعد موافقة عبد العزيز على التنازل عن كامل فلسطين وعدم التدخل بما يحصل فيها. وبل وافق على لجم العرب من محاربة دولة الإحتلال حديثة الولادة. وساعد على هجرة اليهود إليها. بعدما رفض الشريف حسين إعطاء أرض فلسطين لليهود. وذلك بعدما تعاون مع بريطانيا للقضاء على الخلافة العثمانية ولكنه لم يتفق معهم على التنازل عن فلسطين.

فتنازلت بريطانيا عنه واتفقت مع عبد العزيز الذي لم يكن يحكم مكة و المدينة وقتها، وجلبته من الصحراء وأسست له المملكة السعودية مقابل خدماته.