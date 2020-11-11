شاهد لحظة مقتل الطالب محمد عادل بـ7 طعنات خارج معهد في مصر ومنع إسعافه (فيديو)

الدبور – إنتفاضة شعبية في مصر على مواقع التواصل وعلى الأرض بعد مقتل الشاب محمد عادل بطريقة بشعة أمام الكلية التي يدرس بها ليحاول من تحسين وضعه التعليمي و المالي كأي شاب يحلم بالمستقبل. ولكن البلطجية و الفوضى التي تعاني منها مصر أنهت حياته.

الرواية المتادولة في مواقع التواصل تقول أن بلطجية معروفين أوقفوا محمد عادل وطلبوا منه ما يطلق عليه الأتاوة. وهي مبلغ مالي مقابل أن يتركوه بحاله. ولكنه تصدى لهم ورفض حيث أن المبلغ الذي يحمله يكفي فقط لدفع مصاريف الكلية المستحقة وإلا يطرد. فما كان من البلطجية المعروفين كما قال رواد واقع التواصل. إلا أن طعنوه ب سبع طعنات قاتلة. وبل رفضوا إسعافه حتى ينزف للموت ومن ثم فروا من المكان وكأن شيئا لم يكن.

حيث قال ناشط بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “محمد شاب زي اي شاب عاوز يتعلم ورايح معهده وقفوله تلت بلطجيه بيخدو اتاوه من المعهد والطلبه كلها بتشتكي منهم وعلشان هوا راجل ومقبلش انه دا يتعمل معاه راحو طعنوه ٧ طعنات ووقفو قدام التوك توك علشان يموت وميروحش”

محمد شاب زي اي شاب عاوز يتعلم ورايح معهده وقفوله تلت بلطجيه بيخدو اتاوه من المعهد والطلبه كلها بتشتكي منهم وعلشان هوا راجل ومقبلش انه دا يتعمل معاه راحو طعنوه ٧ طعنات ووقفو قدام التوك توك علشان يموت وميروحش #عاوزين_حق_محمد_عادل pic.twitter.com/dVd604yuVA — sherif elmasry (@GY8GM9fxjnDQMhe) November 11, 2020

ونشر ناشط مقطع فيديو وقت حمل جثمان الشاب محمد عادل في منطقته. وظهر تجمع كبير من الأهالي في المنطقة في ما يشبه المظاهرة أو الإنتفاضة. وطالبوا بحقه. وكتب الناشط الذي نشر مقطع الفيديو معلقا عليه ما نصه: بص شوف قد ايه ناس زعلانة عليك. شوف دنتا قطعت قلوبنا. إزاي بس حقك هيجي إن شاء الله. وختمها بالوسم الهاشتاق الذي إنتشر بشكل كبير عاوزين حق محمد عادل.

بص شوف قد اي ناس زعلانة عليك شوف نتا قطعت قلوبنا ازاي بس حقك هيجي انشاء الله #عاوزين_حق_محمد_عادل pic.twitter.com/Mk88NIz3mS — kordy (@kordy56214723) November 11, 2020

وتم تداول فيديو لحظة طعن الشاب محمد عادل في الشارع. وشوهد كمية من البلطجية يقفون في منتصف الشارع ومنعوا التك تك من مغادرة المكان. ومنعوا إسعافه إلى المستشفى حتى نزف في التك تك وتوفاه الله في الشارع أمام الناس و المارة في مشهد مرعب.

اللحظات الاخيرة لمحمد عادل ومحاولة البلطجية ايقاف التوكتوك لعدم الذهاب للمستشفى لانقاذه #عاوزين_حق_محمد_عادل pic.twitter.com/56y2b9y2bk — محمد موصلى 🇦🇹🇦🇹 (@mohamed_eldiesl) November 11, 2020

أما الرواية الحكومية فمختلفة تماما عن الرواية التي قالها أصدقائه و النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي و المقربين منه. حيث نشرت الصحف الحكومية الخبر وقالت فيه: «وصلة هزار انتهت بجريمة قتل.. 7 طعنات نافذة في القلب والصدر بعد مشاجرة امام احدي المعاهد التعليمية في المطرية.. الضحية محمد عادل الشهير بـ«بامبو»، والمتهمون 3 من أصدقائه. وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسهم لمدة 15 يومًا. بتهمة القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء.

وأكملت صحيفة المصري اليوم التفاصيل بقولها: جريمة القتل شهدتها عين شمس، بعدما أنهى 3 طلاب، حياة صديقهم بـ7 طعنات نافذة في القلب والصدر إثر مشاجرة نشبت بينهم أثناء خروجهم من أحد المعاهد التي يدرسون بها، بمنطقة عين شمس.

المجني عليه يدعى محمد عادل «بامبو» 22 سنة، مقيم بمنطقة العصارة الجديدة في عزبة النخل الشرقية، طالب بالمرحلة الرابعة بمعهد المطرية الفني الصناعي، فهو الشقيق الأوسط لدى أسرته، يكبره شقيقه «أحمد»، والأصغر هو «بلال».

#عاوزين_حق_محمد_عادل

بجد انا قلبي بيتقطع يعني كلة في عز الظهر نفس اللي حصل مع البنت واللي اتقبض عليهم المفروض اعدام فين الدوريات اللي بتمشي ولا هي بس بتطلع وتملي الشوارع ساعت الانتخابات pic.twitter.com/Dg9aghdicS — Amر Capiتano14⚽🔴✌ (@amr_anwar22) November 11, 2020

المتهمون بقتل «بامبو» هم؛ «شيكو» و«أبصو» طالبان بالمعهد، و«عترة» سائق توك توك، والذي يتواجد هو الآخر بشكل دائم داخل المعهد رفقة أصدقائه.

في ثاني أيام بدء العام الدراسي ذهب محمد عادل «بامبو» إلى المعهد رفقة مجموعة من أصدقائه، لسداد المصروفات الدراسية، الأمور تسير بشكل طبيعي داخل المعهد المشترك، ضحك وهزار متواصل بين الضحية وجميع زملائه لكن بمرور الوقت تحول الهزار إلى شد وجذب بينه وبين المتهمين والمجني عليه.

داخل المعهد بدأ خلاف المتهمين مع «بامبو» بنشوب مشادة كلامية بينهم، في البداية لم يكن الأمر يتجاوز الخلاف البسيط في وجهات النظر، لكن سرعان ما تطور الوضع إلى مشاجرة، وكأن هناك نية مُبيتة مسبقًا من المتهمين للشجار مع «بامبو» بعدما تقابلوا معه.