جثمان صائب عريقات
جثمان صائب عريقات
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شاهد الرئيس الفلسطيني يلقي نظرة الوادع على جثمان صائب عريقات قبل دفنه في أريحا

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظرة الوداع الاخيرة على جثمان كبير المفاوضين وأمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات. الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا الذي تمكن منه نظرا لظروفه الصحية السابقة.

ووصل جثمان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات من مدينة القدس إلى رام الله تمهيدا لنقله إلى مدينة أريحا حيث سيوارى الثرى.

وجرت لجثمان عريقات مراسم تشييع عسكرية في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله. وألقى الرئيس الفسلطيني محمود عباس نظرة الوداع الأخيرة على جثمان عريقات.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان عريقات بمشاركة عائلته فقط، بسبب الإجراءات المتبعة في ظل تفشي وباء كورونا.

والثلاثاء، أعلنت حركة التحرير الوطني ”فتح“، وفاة عريقات (65 عاما)، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا في الـ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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