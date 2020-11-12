مودل روز
مودل روز
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تعرف على الديوث السعودي الثري الذي صنع العارضة العارية مودل روز

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – هل تعلم من هو الديوث السعودي الثري الذي صنع عارضة التعري السعودية مودل روز؟ ويشعر بالسعادة و النصر في كل مرة يراها عارية أمام الجميع. لكسر التقاليد القديمة التي وارثتها السعودية في المحافظة على الفتاة و السيدة السعودية؟

إنه أكبر ديوث سعودي في المنطقة وهو زوجها رجل الاعمال السعودي محمد آل حمود حسب ما كشف عنه حساب يعني بأخبار المشاهير.

ووفقاً لحساب (Celebs Arabic) عبر “تويتر” فقد أكّد أن زوج العارضة مودل روز هو رجل الأعمال السعودي “محمد آل حمود”.

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وذكر الحساب أن “آل حمود” يعتبر أحد أكبر وكلاء الأعمال في امريكا. وأشار الحساب إلى أنّ “آل حمود” تزوج روز عام 2013، وحقّق حلمها لاحقًا لتصبح عارضة أزياء. ولم تؤكد مودل روز أو تنفي الخبر حتى الآن.

وتصدّر وسم (#زوج_مودل_روز) موقع تويتر في السعودية فور نشر الحساب هوية وصورة زوج العارضة السعودية .

ودائماً ما تثير العارضة السعودية روز غضب المتابعين بتجاوزها الخطوط الحمراء، بمشاهد فاضحة تتعمد خلالها ارتداء ملابس جريئة.

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