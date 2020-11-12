شاهد بالفيديو دهس شباب في الكويت بطريقة مروعة يثير ضجة واسعة وسط غياب القانون

الدبور – فيديو دهس شباب في الكويت الذي إنتشر على مواقع التواصل. أثار ضجة واسعة في الكويت بعد تداوله من قبل النشطاء. وسط سخط شعبي على الأمن وسلطة القانون التي قال البعض عنها إنها ضعيفة وهشه أمام الجرائم التي ترتكب.

ونشر حساب المجلس الذي يهتم بالشأن الكويتي الداخلي. مقطع فيديو مروع للحظة دهس شابين في الكويت بالشارع من قبل مجموعة من الشباب للإنتقام منهم في خلاف سابق فيما يبدو.

ولم يتوقف المنظر هنا، بل نزل الشباب من السيارة ولحقوا الشابين بعد فرارهما من تحت عجلات السيارة إلى داخل محل مجاور. وسط حالة من الهلع و الرعب. وهذا ما أثار غضب النشطاء في الكويت، ان تصل الوقاحة لأن يرتكب المجرم جريمته ويلاحق ضحيته في وضح النهار بلا خوف ولا خجل من الأجهزة الامنية ولا من الناس في الشارع.

وعلق حساب المجلس على مقطع الفيديو المتداول ما نصه كما لسع الدبور: “فيديو/ مقطع يوضح مدى تهور بعض الشباب وذلك بعد قيامهم عمدا بدهس شابين كانوا على خلاف معهم في منطقة الجابرية.. ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بملاحقتهم إلى داخل إحدى المحلات التي لجأوا إليها بعد إصابتهم بالخوف والهلع.”

فيديو/ مقطع يوضح مدى تهور بعض الشباب وذلك بعد قيامهم عمدا بدهس شابين كانوا على خلاف معهم في منطقة الجابرية.. ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بملاحقتهم إلى داخل إحدى المحلات التي لجأوا إليها بعد إصابتهم بالخوف والهلع. pic.twitter.com/Xf1uEnMkS9 — المجلس (@Almajlliss) November 12, 2020

وعلق الكثير من النشطاء على مقطع الفيديو بغضب أغلبها تم صبها على الاجهزة الأمنية الضعيفة حسب وصفهم. ووصل الحال إلى إرتكاب الجرائم بالنهار وأمام الكاميرات وأمام الجميع في غياب الشرطة.

حيث قال أحدهم ما نصه:”حكومة هشة وضعيفة ورجال الأمن ليس لهم هيبة وسلطة وانتشار المخدرات والشذوذ هذه هي الكويت.” وقال آخر ما نصه: “والله بالكويت ما ودك تتهاوش والله اجرام المفروض حتي الي يغلط عليك تتجنبه ماترد عليه طاف كل يوم نشوف مشاكل وبلاوي باجر لو مات احد مايتبهذل الا الاهل الي مالهم ذنب الله يصلحهم مو كل شي هوشه بعض امور تغاضو عنها”

والله بالكويت ما ودك تتهاوش والله اجرام المفروض حتي الي يغلط عليك تتجنبه ماترد عليه طاف كل يوم نشوف مشاكل وبلاوي باجر لو مات احد مايتبهذل الا الاهل الي مالهم ذنب الله يصلحهم مو كل شي هوشه بعض امور تغاضو عنها — جراح الشمري (@gara7ooo) November 12, 2020

وقال ناشط كويتي معلقا ما نصه: “الديره مافيها امن فوضي ولايوجد قانون امني وباجر يطلعون بكفاله وبالمحكمة براءه لعدم كفايه الادله مثل مهربي المخدرات والخمور ديره فالته ياجماعه والله يعين اولادنا”

المفروض هذا سجن اقل شي ٣ سنوات عشان يتربى لان واضح اهله مو مربينه وين قاعدين يدوس الناس بسيارات شهل مصخره !!!!! — احمد (@H3gRx) November 12, 2020