شيخ “اللي يتجوز أمي أقوله يا سيدي” ياسر برهامي: لا يجوز قول إلا رسول الله..

الدبور – أثار شيخ السيسي ياسر برهامي. و المعروف عنه بشيخ “اللي يتزوج أمي أقوله يا سيدي”. نسبة لوقوفه مع أي حاكم ظالم. لأن مصلحة الطبعة التي يحملها على رأسه وحمايتها أهم من الدين نفسه. أثار ضجة واسعة بتصريحات جديدة له.

و أثار الداعية السلفي المصري ياسر برهامي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أفتى بعدم جواز قول “إلا رسول الله”. مشيرا إلى الحملة القوية التي إنطلقت ضد فرنسا ويعارضها السيسي من أساسها.

وردّ برهامي على سؤال ورد له من موقع “أنا المسلم”، ونص السؤال: “انتشرت في هذه الأيام عبارة: (إلا رسول الله)، ونُقل عن بعض أهل العلم عدم جوازها، وعن بعضهم الجواز، فما الصواب في ذلك؟ 2- هل مِن نصرة النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع مثل هذا الشعار أو تغيير صورة الفيس ونحوه، من باب: وذلك أضعف الإيمان؟ نفع الله بكم”.

وأجاب برهامي قائلا في الفتوى المنشورة بتاريخ الـ5 من الشهر الجاري: “فهذه العبارة ليست جملة مفيدة إلا بتقدير شيءٍ قبلها، وغالبًا المقصود هو: افعلوا أو قولوا ما تقولون مِن عيب، أو سُبُّوا أو استهزئوا بمَن شئتم؛ إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أنها بهذا التقدير لا تجوز؛ فجميع الرسل لا يجوز لأحدٍ أن يسبهم أو يعيبهم أو يستهزئ بهم، وليس محمدا -صلى الله عليه وسلم- فقط، وأي تقدير آخر يمكن فسيشركه فيه جميع الأنبياء والرُّسُل، وبعضها يدخل فيه الصالحون؛ فأنا أرى أنها عبارة لا تصح”. وتابع: “الأحسن مِن هذه العبارة: نحن نفدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحوها”.

وقد انتشر استخدام هذه العبارة بين ملايين المسلمين الذين خرجوا في تظاهرات تستنكر الرسوم المسيئة للرسوم محمد، التي نشرتها صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية، ثم الإساءات التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام.

وعلق ناشط على تصريحات شيخ السيسي برهامي بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “لاحظ السلفيون نجاح حملة مقاطعة البضائع الفرنسية وشعار ” الا رسول الله ” فاغاظهم ذلك, فخرج علينا اليوم ياسر برهامي وافتى بعدم جواز كتابة شعار ” الا رسول الله “. لا تستغربوا اذا خرج سلفي اخر وافتى بحرمة كتابة #مقاطعة_البضائع_الفرنسية1“

لاحظ السلفيون نجاح حملة مقاطعة البضائع الفرنسية وشعار " الا رسول الله " فاغاظهم ذلك, فخرج علينا اليوم ياسر برهامي وافتى بعدم جواز كتابة شعار " الا رسول الله ". لا تستغربوا اذا خرج سلفي اخر وافتى بحرمة كتابة #مقاطعة_البضائع_الفرنسية16 — ابو بشار (@abomoamar) November 12, 2020

بينما قال ناشط آخر ما نصه: “ولماذا بتوع حزب الزور حينما يتم الرد على الشيخ ياسر برهامي يقولون إلا الشيخ ياسر فهوا وهوا . الشيء بالشيء يذكر إستقيمو يرحمكم الله”

ولماذا بتوع حزب الزور حينما يتم الرد على الشيخ ياسر برهامي يقولون إلا الشيخ ياسر فهوا وهوا .

الشيء بالشيء يذكر

إستقيمو يرحمكم الله — عَ ـلَيّ يَآر (@263ip) November 12, 2020

وقال آخر ما نصه: “ياسر برهامي .. هذه الجملة غير صحيحة .. لان التركيب اللغوي .. غير مفهوم .. بارك الله فيك .. يعني نلغي الحملة .. ولا تتفضل علينا حضرتك .. بجملة صحيحة ؟؟ واضح ان حضرتك .. مش هدفك الجملة .. لكن هدفك الحملة .. كنا نظن بك .. وخابت فيك الظنون .. عد إلي جحرك الدافئ ..”