فاشينستا كويتية متهمة بغسيل الاموال وزوجها متهم بخيانة الأمانة وسرقة 39 مليون دولار؟

الدبور – فاشينستا كويتية متهمة بقضية غسيل أموال المشاهير. القضية الشهيرة التي شغلت الرأي العام الكويتي لأسابيع منذ لدايتها حتى اليوم. ولكن من هي هذه التي تحدثت عنها مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام الكويتية. والتي أتهم زوجها بخيانة الامانة وسرقة 39 مليون دولار؟

حيث يواجه رجل أعمال كويتي وزوج فاشينستا مشهورة، ومتهمة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ ”غسيل أموال المشاهير“، تهمة خيانة الأمانة وسرقة ملايين الدولارات التي تخص عائلته، وفق ما ذكره الإعلامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى.

وقال اليحيى في تدوينة عبر حسابه على ”تويتر“ لسعها الدبور : ”إن رجل الأعمال معروض حالياً على النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة خيانة أمانة وسرقة 12 مليون دينار (أكثر من 39 مليون دولار) تخص أموال عائلته“.

حاليا رجل أعمال وهو كذلك زوج فاشينستا متهمة في قضية #مشاهير_غسيل_الأموال معروض على النيابة بتهمة خيانة أمانة وكذلك سرقة مبلغ ١٢ مليون دينار تخص أموال العائلة للعلم هناك قضايا كثير بينه وبين عائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينستا لرفضهم الزواج بها — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) November 12, 2020

وأوضح الإعلامي، الذي لم يكشف عن اسم رجل الأعمال، ”أن هناك عدة قضايا بين الأخير وعائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينستا لرفضهم الزواج بها“.

ولم يورد الإعلامي، الذي اعتاد مؤخراً على نشر أخبار استدعاء المشاهير والتحقيق معهم، أي معلومات أخرى، بينما بدأ المعلقون بالتلميح إلى هوية رجل الأعمال وزوجته، زاعمين أنه رجل الأعمال عبداللطيف الصراف زوج الفاشنيستا فوز الفهد.

حيث علق أحدهم بكلمة محل الصرافة وقال آخر ما رأيك ب فوز ,,, نادي القادسية.. في تلميح إلى فوز الفهد و عبد اللطيف الصراف. ورد اليحي على التعليقات بقوله بالردود في حد صاده. مما يلمح أن المقصود هو فعلا عبد اللطبف الصراف وزوجته فاشينستا كويتية فوز الفهد.

بو سعود شنو رايك بـ فوز…..نادي العربي على القادسية حلو مو ؟ — ليـــــــوان (@LIWAN_Q8) November 12, 2020

وفوز الفهد خبيرة تجميل ومدونة موضة، وهي إحدى المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال التي صدر بحقها سابقاً قرارات احترازية بعد الكشف عن تضخم حساباتها، بينما لا تزال القضية حتى الآن قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وتزوجت الفهد من رجل الأعمال الثري عبداللطيف الصراف، حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف، في آذار/ مارس الماضي، ورافق زواجها جدل بين رواد مواقع التواصل؛ بسبب قيمة المجوهرات الباهظة التي أهداها لها يوم زواجهما.

لا لا تعبانه نفسياً فوز الفهد

تقبلين النصيحة

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اذا مو لاقيه مكان تصورين فيه بالبيت جربي تصورين وانتي تغسلين الهدوم راح اتغير نفسيتك..

جربي ماراح تخسرين "الحظر الجزيي"#مجلس_الوزراء#فوز_الفهد pic.twitter.com/MP13FOJleY — أ.د.مــQ8iــواطـن ●SBA (@dr_Q8i_) August 13, 2020

وكانت فوز الفهد قد علقت وقت التحقيق معها في قضية غسيل أموال المشاهير. وقالت من حق الدولة أن تحقق في أمر ترى فيه أي شك. وأنا أشكل كل من سأل عني وأقول لكم داخلة نظيفة وطالعة نظيفة.

فيديو| #فوز_الفهد: داخله نظيفة و بإذن الله طالعة نظيفة pic.twitter.com/claaC95sas — بركه (@BrkaQ8) July 27, 2020