بسمة بوسيل زوجة تامر حسني طلبت الطلاق منه لهذه الأسباب

الدبور – بسمة بوسيل المطربة الشابة وزوجة الفنان تامر حسني. صدمت الجميع عندما تحدثت بكل صراحة عن زوجها وطريقته المستمرة في إهانتها امام الجميع. وإنها طلبت الطلاق وفعلا قد بدأت الإجراءات بالتفاهم على الطلاق.

وقالت بوسيل خلال قصة عبر حسابها بانستغرام لسعها الدبور قبل أن تختفي ما نصه:

”لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفه إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيدوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور“.

وأضافت بوسيل: ”وكمان أحب اعرفكوا أني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة.. وبالتوفيق للجميع“.

في إشارة لإهانة تامر حسني لها عن طريق مغامراته العاطفية المستمرة. وكمية الصور و الفيديوهات المخلة التي لا يحترم فيها زوجته التي تصلها بشكل مكثف حتى دمروا بيتها وعلاقتها مع عنتيل الغناء تامر حسني.

يذكر أن قصة حب بسمة بوسيل وتامر حسني بدأت بعد انتهاء مشاركتها في الموسم السادس من برنامج ستار أكاديمي، عام 2012.

وأعطى تامر الفرصة لبسمة لتغني معه ديو في ألبومه الأخير ”اللي جاي أحلى“. ثم قام بتقديمها للمنتج محسن جابر وأقنعه بإنتاج ألبوم لها شارك فيه تامر بالتأليف والتلحين.

وبعد الزواج قرر تامر إبعاد بسمة عن الوسط الفني. وهو ما وافقت عليه، وظلا يعيشان في أجواء رومانسية لعدة سنوات من خلال ظهورهما معا في عدة مناسبات. حتى فاجأت بسمة الجمهور بنبأ الانفصال. وبسبب مغامرات تامر التي لا تنتهي و التي اعتبرها إهانة لها كزوجة.