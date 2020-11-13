شاهد ماذا حصل مع فتاة سعودية 17 عاما داخل المستشفى وأثار ضجة واسعة

الدبور – ما حصل مع فتاة سعودية دخلت المستشفي في السعودية. كان صادما وأثار ضجة واسعة وحالة من الجدل و الإستغراب بين النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي فور إنتشار الخبر وتناقله بشكل واسع. فما حصل معها لا يصدقه عقل إنسان أبدا.

ففي واقعة غريبة وصادمة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية. تمكن فريق طبي في مستشفى المدينة المنورة العام في السعودية، من استخراج كتلة من الشعر يقدر وزنها بكيلوغرامين ونصف الكيلوغرام من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل إعلام فقد تجمعت كتلة الشعر في معدة الفتاة لعدة سنوات، حيث راجعت المستشفى بعد تعرضها لآلام في البطن، وأجريت لها عملية جراحية لاستخراج الكتلة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة “مؤيد أبو عنق” لصحيفة “عكاظ” المحلية. أن الفتاة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام في البطن وعدم احتمال الأكل والشرب. وتابع أنه بعد إجراء الفحوصات تبين وجود انسداد في تجويف المعدة. حيث تقرر إجراء عملية لاكتشاف سبب الانسداد. وأضاف أنه أجريت لها العملية واتضح وجود كتلة من الشعر داخل المعدة.

وبين المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة. أن الانسداد ممتد من فتحة الفؤاد بأعلى المعدة وحتى فتحة البواب المؤدية إلى الاثني عشر. وتم استخراج الكتلة على شكل أسطواني. ويقدر قطرها بـ9 سم وطولها 48 سم. وأشار “أبوعنق” إلى أن المريضة غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

من جانبها لفتت مصادر طبية بالمستشفى، إلى أن الحالة تعد من الحالات النادرة، ويعزى السبب لحالة نفسية ترغم المريض على أكل الشعر لسنوات طويلة.

وأثار الخبر فضول الكثير من النشطاء في السعودية، واستغرب عدد كبير منهم من هذه الحالة الغريبة. ومنهم من لم يصدق الخبر. بإعتبار أن كمية الشعر المستخرجة كبيرة جدا.