شاهد بعد حفل زفاف شقيقه مصيبة وقعت على رأس محمد صلاح (فيديو)

الدبور – بعد حضور حفل زفاف شقيقه، مصيبة وقعت على رأس محمد صلاح اللاعب الدولي المصري. حيث تشهد كواليس معسكر منتخب مصر حالة من الارتباك بعد اكتشاف إصابة نجم الفراعنة بفيروس كورونا. وذلك قبل نحو 24 ساعة من المباراة التي تنتظر الفراعنة أمام منتخب توجو.

واتجهت أصابع الاتهام فيما يخص إصابة صلاح بفيروس كورونا إلى مناسبتين حضرهما اللاعب خلال الأيام الماضية. بعد وصوله من إنجلترا إلى مصر للانتظام في معسكر منتخب مصر. استعدادًا لمباراتي توجو المقررتين يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.

ومساء يوم الاثنين الماضي وبعد ساعات من وصوله إلى مصر شارك محمد صلاح في حفل زفاف شقيقه نصر الذي أقيم بإحدى الفيلات بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وظهر صلاح في الصور الملتقطة له بحفل الزفاف وهو يضع كمامة سوداء على وجهه. قبل أن ينزعها في وقت لاحق وهو يشارك بعض الحاضرين الرقص احتفالًا بزفاف شقيقه الأصغر.

وفي اليوم التالي انضم صلاح لمعسكر منتخب مصر المقام بأحد فنادق القاهرة، ومساء الأربعاء حضر محمد صلاح حفل التكريم الذي أقامه له اتحاد الكرة على هامش معسكر المنتخب. وذلك بمناسبة فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع فريق ليفربول.

وشهد حفل التكريم تواجد عدد مكثف من الحضور وخلاله صافح محمد صلاح العديد من الأشخاص. مثلما كان الحال في حفل زفاف شقيقه. وعلى الأرجح تعرض محمد صلاح للعدوى خلال تواجده في زفاف شقيقه أو في حفل تكريمه الذي أقامه اتحاد الكرة.

وبعد الإعلان عن إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا بدأ أفراد أسرته في التحرك لإجراء فحوص طبية للتأكد مما إذا كان أي منهم مصاب بالفيروس من عدمه. وبدورها نوهت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الشهيرة إلى أن اكتشاف إصابة صلاح بفيروس كورونا جاء بعد أيام قليلة من حضوره حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر. قائلة إن فريق ليفربول سيخسر في الأيام المقبلة جهود لاعب آخر انضم إلى قائمة مصابي بطل إنجلترا.

وتمثل إصابة صلاح كارثة جديدة لمدرب ليفربول يورغن كلوب. وأثار الاتحاد المصري لكرة القدم لغط كبير حول حالة نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح. وذلك بعد دقائق قليلة من الإعلان اكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وبعدما نشر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” خبر إصابة صلاح بفيروس كورونا. تم حذف الخبر بشكل مفاجئ عقب عدة دقائق. ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة على “فيسبوك” خبرًا آخر يشير إلى إعادة إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لثلاثة من لاعبي منتخبي مصر وتوجو. دون الإشارة إلى أسماء هذا الثلاثي.

إصابة محمد صلاح

وفي تفاصيل الخبر أوضح اتحاد الكرة أن معامل وزارة الصحة المصرية أظهرت إيجابية إصابة ثلاثة لاعبين من منتخبي مصر وتوجو بفيروس كورونا. وذلك بعد الفحص الذي خضع له لاعبو المنتخبين قبل مباراتهما المقررة غدا. ضمن الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا.

ونوه اتحاد الكرة إلى أنه من المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة. وبحسب الأنباء الواردة من داخل معسكر منتخب مصر ارتأى مسئولو اتحاد الكرة بالتشاور مع الجهاز الفني للمنتخب التراجع عن إعلان إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا. لحين إجراء مسحة طبية وتحليل PCR جديد للاعب ليفربول، للتأكد من مدى دقة الفحص الأول الذي خضع له اللاعب والذي أظهر إصابته هو ولاعبين آخرين بصفوف الفراعنة ومنتخب توجو.

وبحسب بيان اتحاد الكرة – الذي تم حذفه – لا يعاني محمد صلاح من أي أعراض للإصابة بفيروس كورونا، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وأعلن اتحاد الكرة في بيانه المشار إليه عن خضوع محمد صلاح للبرتوكول الطبي الخاص بالتعامل مع إصابات كورونا، بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن محمد صلاح تم عزله داخل غرفته بفندق إقامة المنتخب، وأيضا عزل كل المخالطين للاعب الريدز. ومن المنتظر أن يخضع صلاح إلى مزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة. وانضم صلاح إلى معسكر منتخب مصر يوم الثلاثاء الماضي، وذلك استعدادًا لمواجهة توجو غدًا السبت ويوم الثلاثاء المقبل في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات بطولة أمم أفريقيا.