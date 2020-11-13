من الذي إقتحم غرفة نوم ابنة الملك سلمان الوحيدة؟ وهذه ردة فعل الملك سلمان

الدبور – من الذي إقتحم غرفة نوم ابنة الملك سلمان الوحيدة؟ وما كانت ردة فعل الملك سلمان ملك المملكة السعودية من الحادث؟ وحسب مصادر مطلعة قالت أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر اليوم، أول توجيه عاجل يخص ابنته الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود، بشأن قضيتها في فرنسا واقتحام شقتها وغرفة نومها في باريس.

وبحسب موقع “تركيا بالعربي” فقد نصَّ توجيه “الملك سلمان” على تكليف فريق قضائي من الديوان الملكي بمتابعة قضية الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود، مع الجهات القضائية الفرنسية عقب اقتحام شقتها وغرفة نومها، بحسب مصادر مطلعة.

ويأتي توجيه “الملك سلمان” بشأن ابنته الأميرة حصة بنت سلمان آل سعود بعد أن فقدت مجوهرات ومقتنيات ثمينة في “غرفة نومها” بشقتها الباريسية، وهو ما أدخلها في صدمة استدعت نقلها للمستشفى، بحسب الرواية السعودية.

ويشار إلى أنه في التاسع من يوليو 2019، عقدت جلسة محاكمة الأميرة حصة بنت الملك سلمان غيابياً، في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة “التواطؤ في أعمال عنف متعمدة”.

وتعود القضية المرفوعة ضد الأميرة حصة (43 عاماً) إلى سبتمبر عام 2016. حيث يقول المدعي إنه تعرض للاعتداء في شقة الأميرة في باريس. وجاء في الشكوى، إن الأميرة حصة أمرت حارسها بضرب العامل المصري أشرف عيد الذي كان ينجز بعض أعمال الصيانة في شقة الأميرة بباريس.

وقال العامل في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل فيها عندما اتهمته الأميرة بأخذ الصور بغرض بيعها لوسائل الإعلام.

وأضاف، بأن حصة أمرت حارسها الشخصي بضربه حيث تعرض للضرب المبرح وتلقى لكمات على الوجه، وقُيدت يداه وأجبر على تقبيل قدميها وأهين لعدة ساعات.

وقال عيد إنه تمكن لاحقاً من مغادرة الشقة لكن أدوات عمله بقيت هناك حيث صادروها منه،

إلا أن الحارس الشخصي لحصة نفى رواية العامل بشدة.

كما وجهت تهمة “ممارسة العنف المتعمد والتهديد باستخدام السلاح وحجز حرية شخص”

إلى حارس الأميرة الشخصي في أكتوبر 2016.

وقال محامي الأميرة “إن التحقيقات استندت على معلومات مزيفة وإن الأميرة شخصية ودودة ومثقفة وتعتني بالآخرين”.

وحصة الإبنة الوحيدة للملك سلمان ليست الأميرة الأولى التي تحاكم في أوروبا وغيرها بتهم تتعلق بأعمال العنف. فقد سبقتها أميرات جرت محاكمتهن في دول أوروبية والولايات المتحدة بتهم مختلفة منهم الأميرة مشاعل العيبان. والأميرة بنية بنت سعود بن عبد العزيز، والشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبع.

وكانت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الابنة الوحيدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. كشفت في تصريحات سابقة العديد من الجوانب الشخصية للملك.

وفي حوار صحفي نشرته مجلة “اليمامة” السعودية العام الماضي، أكدت الأميرة حصة،

أن والدها يحترم عمله ويتفانى فيه بدرجة كبيرة.

وقالت الأميرة السعودية: “والدي شخص منظم جدا، كان يخرج إلى عمله في إمارة الرياض الساعة

السابعة إلا ربع، حتى لو كان متعبا أو متوعكا، فهو لا يتأخر عن عمله”.

وأضافت:”كان يحرص على أن نتناول طعام الإفطار معه قبل ذهابنا للمدارس. ثم نلتقي به مرة أخرى وقت الغداء بحدود الساعة الثانية والنصف ظهرا. وبعد ذلك ينام قليلا ثم يذهب للقاء من جاء إلى مجلسه حيث يمتلئ بالرجال. وبعد انصرافهم يكون هناك جلسة عائلية بسيطة، قبل أن يذهب للنوم يصلي ويقرأ شيئا من القرآن”.