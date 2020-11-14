إعلامي سعودي: التجارة وقت الصلاة وعدم إغلاق المحال خطوة لجعل السعودية عظمى

الدبور – ضمن رؤية بن سلمان ولي عهد السعودية لتحويل السعودية تدريجيا لدولة علمانية. لتواكب التطور، قال إعلامي سعودي أن التجارة وقت إقامة الصلاة وعدم إغلاق المحال هي خطوة ستجعل السعودية عظمى وتحسن الحياة و الإقتصاد وعلم الإجتماع وعلم الفلك وربما تقضي على كورونا!

وأثار الإعلامي السعودي “غسان بادكوك” جدلا بعدما طالب بإلغاء غلق المحال التجارية وقت الصلاة في المملكة، معتبرا إياها خطوة ضرورية باتجاه “تحسين الحياة” وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل “فترة الغفوة”، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لـ”بادكوك” على “تويتر” لسعها الدبور. قال فيها إن المملكة قطعت “حتى الآن، خطوات واسعة وعديدة تجاه تحسين جودة الحياة، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل فترة الغفوة. بقي أن نعيد النظر في إغلاق المحلات وقت الصلاة”.

ويشير “بادكوك”، وهو كاتب رأي في صحيفة “عكاظ”، بقوله “فترة الغفوة”، إلى الفترة المعروفة على نطاق واسع بـ”فترة الصحوة” التي ظهرت في المملكة ثمانينيات القرن الماضي.

بعد أن قطعنا؛ حتى الآن، خطوات واسعة وعديدة تجاه تحسين جودة الحياة، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل فترة #الغفوة .. بقي أن نعيد النظر في #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة لأنه بالفعل ليس هناك دليل شرعي ولا مبرر منطقي أو إقتصادي/إجتماعي، للإبقاء على الإغلاق. — غسان بادكوك (@gbadkook) November 13, 2020

وزعم الإعلامي السعودي أنه “بالفعل ليس هناك دليل شرعي ولا مبرر منطقي أو اقتصادي/اجتماعي، للإبقاء على الإغلاق”.

وأثارت تغريدة “بادكوك” جدلا واسعا من قبل متابعين له حيث أيد البعض دعوته، فيما رفضها آخرون جملة وتفصيلا.

واضطر الإعلامي السعودي للعودة والرد على المعترضين على عباراته. بإلغاء إغلاق المحال، معتبرا أنه يتفهم آراءهم ويتعاطف مع بعضها، مستدركا بأن “الموضوع لا ينبغي أن يكون عاطفياً؛ بل شرعياً ونظامياً. وتعلمون أنه لا الشريعة ولا النظام أمرا بتعطيل مصالح البلاد والعباد بهذا الشكل البِدعي. ينبغي علينا التخلص من إرث الإخونجية”.

وأضاف برده على كل من هاجمه: “كثير من المداخلين على تغريدتي عن إلغاء #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة يحاولون تذكيري بأهمية الصلاة من الناحية الشرعية، أو أن أداءها لا يستغرق وقتاً طويلا ..الخ. أقول لهم: كل ماذكرتموه مفهموم بالضرورة، ويعرفه طلاب الإبتدائية، ولكن رأيي حول الإلغاء لا يتعارض مطلقا مع وجوب أداءنا للصلاة”

كثير من المداخلين على تغريدتي عن إلغاء #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاة يحاولون تذكيري بأهمية الصلاة من الناحية الشرعية، أو أن أداءها لا يستغرق وقتاً طويلا ..الخ. أقول لهم: كل ماذكرتموه مفهموم بالضرورة، ويعرفه طلاب الإبتدائية، ولكن رأيي حول الإلغاء لا يتعارض مطلقا مع وجوب أداءنا للصلاة — غسان بادكوك (@gbadkook) November 14, 2020