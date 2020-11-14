حملة سعودية لمقاطعة المنتجات الإماراتية لهذه الأسباب.. شاهد الفيديو

الدبور – إنطلقت حملة سعودية لمقاطعة المنتجات الإماراتية لعدة أسباب كما جاء في فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماي. ويبين الفيديو الذي لسعه الدبور ضرورة مقاطعة المنتجات والبضائع التي تصدر من الإمارات ويس بالضرورة صناعة إماراتية فهي لا تملك صناعة حتى الحليب.

وفي الفيديو المنتشر و الذي لسعه الدبور. قال النشطاء بما أن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نجحت وأثرت بشكل كبير على فرنسا ومواقفها التي بدأت تتغير بشكل بطيء. فمقاطعة المنتجات الإماراتية واجب أيضا ل ٦ أسباب مهمة.

ومن بين الأسباب التي ذكرت في مقطع الفيديو المتداول، و الذي أنتجته صفحة خط البلد. لأن دولة الإحتلال تستخدم الإمارات لتسويق بضائعها التي يقاطعها العالم كله. خصوصا التي تنتج في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وقد وقعت الإمارات عدة إتفاقيات تجارية مع تلك المستوطنات التي تقاطعها حتى أمريكا نفسها.

والسبب الثاني لان الإمارات تصطف مع أعداء الأمة الإسلامية دوما، فهي وقفت مع فرنسا ضد المقاطعة التي فرضتها الشعوب المسلمة عليها عقب الإساءة بحق النبي عليه الصلاة و السلام.

وشاركت الإمارات في وأد أحلام الشعوب المسلمة وتطلعاتها بل شاركت في مذابح بحق المسلمين في أكثر من مكان. في مصر وغزة وليبيا و اليمن و السودان. وأضاف الفيديو الأهم أن تجربتنا نحن السعوديين مع المنتجات الإمارات سيئة جدا وكلها نصل وغش.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور و الذي يدعو لمقاطعة كافة المنتجات التي تخرج من الإمارات, وهي حملة سعودية دعت العالم الإسلامي كله لمقاطعة المنتجات الإماراتية.

إذا كان هناك سبب واحد يدعوك إلى #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه18 فهناك ستة أسباب تجعلك تقاطع معها البضائع الإماراتية …

الإمارات أصل البلاء وأم الرزايا وداعمة فرنسا وخادمة ماكرون ونعال الصهاينة بالمنطقة#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه pic.twitter.com/pPBQIs2M2k — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby1) November 14, 2020