شاهد ماذا حصل مع فتاة تركية محجبة في شوارع إسطنبول بسبب السعودية (فيديو)

الدبور – تداول النشطاء مقطع فيديو لفتاة تركية محجبة قامت هي بتصويره في أحد شوارع إسطنبول في تركيا. ووثقت حادثة تعرضها للتحرش اللفظي من قبل رجل تركي علماني لم يعجبه لباس الفتاة. وقال لها كيف تتجولين بهذا المنظر في جمهورية أتاتورك؟

الفتاة لم تسكت على حقها في ضل وجود رئيس مثل أردوغان أرجع الحقوق لأصحابها. وأعطى الجرية لمن تريد الحجاب أن تلبسه وتمارس حياتها كما تشاء دون تعرض أو أذى من أحد. كما أن لغيرها أيضا الحرية الكاملة.

وزاد غضب فتاة تركية التي لم تصمت على حقها خصوصا عندما قال لها العنصري هذه جمهورية أتاتورك وليست السعودية. إذهبي للسعودية. لترد عليه بل هذه أرض عثمانية وإن لم يعجبك إذهب إلى فرنسا.

وتخل الأمن وسألها إن كانت تريد تقديم شكوى عليه فأجابت نعم. لأن هذا الشخص يدعي إنه يحب أتاتورك وهو يخالف القوانين التي وضعها أتاتورك نفسه الذي يدافع عنه. وهي الحرية.

شاهد الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع داخل تركيا وخارجها.

فتاة تركية محجبّة هاجمها لفظيّا علماني بسبب حجابها فقالت له هذه أرض العثمانيين إذا لم تعجبك إذهب لفرنسا

ألقمته حجرا وبهت pic.twitter.com/OhxEiCQ2Z6 — حامد العلي (@Hamed_Alali) November 14, 2020