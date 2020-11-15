شاهد مفتي السعودية: ولي العهد استباح الدماء، انتهك الأعراض، نهب الأموال قتل بالمنشار (فيديو)

الدبور – مفتي السعودية ولأول مرة. وبالفيديو يتحدث عن ما فعله ولي عهد السعودية من فظائع بحق شعبه ووطنه. وقال أن ولي العهد بن سلمان إستباح الدماء وانتهك الأعراض ونهب الاموال وقتل بالمنشار في القنصلية.

المفتي الشخصي لسمو المنشار. أصدر فتوى جديدة تدعم الفتوى السابقة التي ربما لم تعجب منشار سموه بن سلمان ولي عهد السعودية العظمى. فلم يكتف بتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية فقط، بل طلب فتوى دسمة تضع كل مشاكل الكون بسببهم.

فقد قال المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. وكانه يتحدث عن ولي العهد. إن “جماعة الإخوان لا تمت للإسلام بصلة”. وصنفها كجماعة كافرة من كفار قريش.

وأضاف في تغريدة مصورة نشرها الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على تويتر اليوم الأحد. أن الجماعة “ضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأمر”.

وهو في وصفه هذا يصف كل ما قام به ولي العهد بن سلمان من جرائم خاصة به. فهو من إستباح دماء شعبه وقتل وقطع في القنصلية بالمنشار. وهو انتهك الأعراض بما تعرضت له المعتقلات السعوديات في سجونه منذ إنقلابه وحتى اليوم. كما حصل مع لجين الهذلول. وبالطبع هو من نهب أموال الأمراء لحسابه الشخصي ليشتري لوحة المخلص بنصف مليار دولار. ويخت خاص به بنفس القيمة لم يستخدمه إلا مرة واحدة في عيد ميلاده عندما أحصر 150 عاهرة على متنه.

وأثارت التغريدة و الفيديو الذي تم تداوله الكثير من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة. وعلق ناشط بقوله وايضا قطعوا البشر بالمنشار في القنصليات. وقال آخر نسيت يا شيخنا إنهم من صنعوا فيروس كورونا ووزعوه داخل قالب حلوى للعالم كله.

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام

للبحوث العلمية والإفتاء (جماعة الإخوان؛ لا تمت للإسلام بصلة و ضالة، استباحوا الدماء ، انتهكوا الأعراض ، نهبوا الأموال ، أفسدوا في الأمر.) pic.twitter.com/9sGLG6xRcy — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) November 15, 2020

يشار إلى أن هيئة كبار العلماء السعودية. التي عينها ولي عهد السعودية بن سلمان أبو منشار. كانت قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بيانا قالت فيه إن “الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وهي جماعة منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب” حسب قولها.

وعلق ناشط على بيان ترحيب دولة الإحتلال ببيان هيئة كبار علمائ السلاطين. حيث قال ما نصه: “بيدبروا شيئ لحماس .. ربنا يجعل تدبيرهم تدميرهم ويجعل كيدهم فى نحورهم هم فين الاخوان ؟”

بيدبروا شيئ لحماس ..

ربنا يجعل تدبيرهم تدميرهم

ويجعل كيدهم فى نحورهم

هم فين الاخوان ؟ — ibrahim ilgazzar (@ilgazzr3) November 15, 2020

على أى أساس أليس علماء السعودية هم من قالوا إن الإخوان أهل السنة اليس الملك عبد العزيز من أرسل برقيه لعبد الناصر ليطلب منه عدم اعدام سيد قطب عموماً عودوا إلى صوابكم يرحمكم الله — Mohsen [email protected] (@mohsen_srour) November 15, 2020