فتاة كويتية دفعت مبلغ 137 ألف دولار للزواج من هذا الشاب ولكن هذا ما حصل؟

الدبور – فتاة كويتية دفعت مبلغ 137 ألف دولار لتتزوج من شاب كويتي. ولكن جرى الزواج بما لم تشتهي الفتاة المسكينة التي وقعت بالحب قبل أن تقع ضحية الشاب الكويتي الذي مهنته النصب على الفتيات.

واستولى الشاب الكويتي على مبلغ 42 ألف دينار كويتي ما يعادل (137 ألف دولار). من الفتاة بعدما أوهمها بالزواج ودلس عليها بمشروع تجاري وهمي بقصد الاستيلاء على أموالها.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الأنباء” المحلية. أحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسند إليه الادعاء العام أنه دلس على المجني عليها. بقصد إيقاعها في الغلط لحملها على تسليمه مالا بحيازتها باستعمال طرق احتيالية. من شأنها إيهامها بوجود مشروع شركة مغسلة لتنظيف الملابس.

لكن الفتاة لم تسلم المبلغ من أجل المشروع الوهمي فقط. بل من أجل حب هذا الشاب وبإعتباره زوج المستقبل الذي ينوي تحسين وضعه المالي ليتزوج منها. ومن الحب ما أفلس.

وأوهم المتهم الفتاة بالحصول على ربح وهمي. بأن أوهمها بمشاركته بمشاريع تجارية وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية، كما أوهمها بالزواج منها.

وأكد وكيل المجني عليها توافر أركان جريمة النصب بحق المتهم، مشيرا إلى أن نظام الحاسب الآلي في وزارة الداخلية أثبت أن عليه قضايا عديدة في السابق.

وأضاف المحامي أن المتهم استند إلى صفة غير حقيقية واستغلها لتدعيم أقواله الكاذبة والاستيلاء على مال الغير اعتمادا منه على ثقة الناس فيمن يحملون هذه الصفة وميلهم الى تصديق ما يصدر عنهم من أقوال. وقضت محكمة الجنح بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ على المتهم.