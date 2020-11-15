فيديو في الكويت لشاب وفتاة يمارسان العلاقة الحميمة فوق سطح عمارة سكنية يثير الغضب

الدبور -أثار فيديو لشاب وفتاة يمارسان الجنس على سطح عمارة سكنية في الكويت موجة من الغضب و الجدل. خصوصا بعد تكرار مثل تلك الحوادث في السنوات الاخيرة. والمصيبة هو تصوير مثل تلك الأعمال البشعة ووصولها إلى منصات الإنترنت ومواقع التواصل بشكل ما.

وأغلب تلك الفيديوهات يتم نشرها بعد فترة من وقوعها مما يصعب على الأجهزة الامنية الوصول لهوية مرتكبي الواقعة المقززة. ولكن بعد بحث تتوصل السلطات بالعادة لهوية الفاعل وتحاسبه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. مقطع فيديو فاضح وقرف لشاب وفتاة من الكويت يمارسانالجنس على سطح بناية سكنية. ما أثار موجة من الغضب والجدل بين رواد مواقع التواصل في الكويت خاصة والوطن العربي عامة. خصوصا في الكويت ذات الطابع المحافظ في مجتمع محافظ ويتميز بقيم الشرف.

وقال النشطاء، إن البناية السكنية التي مارس الشاب والفتاة عليها الفعل الفاضح تقع في نطاق محافظة «الأحمدي»، وهو ما استنفر الشرطة الكويتية لتحديد هوية المتهمين.

وأفادات وسائل إعلام كويتية أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية كل من الشاب والفتاة اللذين مارسا الفعل الفاضح، حيث قام شابان بتصوير الواقعة بالفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، تبحث الأجهزة الأمنية عن الشاب والفتاة المتورطين في الفعل الفاضح لإلقاء القبض عليهما.

وقال مصدر أمني إن قطاع المباحث استطاع تحديد موقع الجريمة المشهودة، والتواصل جارٍ مع إدارة المنشأة التي شهدت الواقعة لتحديد هوية قاطنيها ومعرفة المتهمين.