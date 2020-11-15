مقطع فيديو إباحي لأحد مشاهير السعودية يوصله إلى السجن بعد إنتشار المقطع “شاهد”

الدبور – مقطع فيديو إباحي لأحد مشاهير السعودية. إنتشر بشكل سريع على منصات وساشئل التواصل الإجتماعي. مما أوصل صاحبه إلى الإستدعاء و التحقيق معه عن الفيديو الذي إنتشر عبر وسائيل التواصل وأثار ضجة واسعة.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخص الذي تم القبض عليه. حيث تمنع القوانين المحلية ذلك قبل صدور حكم إدانة نهائي. لكن مدونين سعوديين كثر قالو إن المقصود هو المدون المعروف سعود القحطاني الذي يحمل لقب ”بريستيج“.

وقالت شرطة منطقة الرياض. إنه أوقفت المتهم الأربعيني بعد توثيقه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ”مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة“. وأحالته للنيابة العامة.

ويعد ”بريستيج“ أحد أشهر نجوم تطبيق محادثات الفيديو ”بيجو“. حيث يظهر على الدوام في حوارات ثنائية مع شخصيات مختلفة. ليقدم محتوىً يتضمن مزيجاً من الطرافة والسخرية وحتى الأعمال الإنسانية في بعض الأحيان.

وعلق ناشط مدافعا عنه بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “سعود القحطاني يدعم غرور محاربة السرطان. زي ما انتوا شايفين له مبادرات وله مواقف مشرّفه. شخص عانى وهو يشوف ابوه يعاني ويتألم ٢٢ سنه من مرض السرطان الى ان توفى. والان امه مريضة سرطان ايضاً. الشخص هذا بار في والدينه مايستاهل ان احنا ننبش في ماضيه وننشر له مقاطع”

سعود القحطاني يدعم غرور محاربة السرطان ، زي ما انتوا شايفين له مبادرات وله مواقف مشرّفه شخص عانى وهو يشوف ابوه يعاني ويتألم ٢٢ سنه من مرض السرطان الى ان توفى والان امه مريضة سرطان ايضاً الشخص هذا بار في والدينه مايستاهل ان احنا ننبش في ماضيه وننشر له مقاطع #برستيج_يجاهر_بالمعصيه pic.twitter.com/RDWfQiJIhv — R. (@R89100267) November 14, 2020

لكن مغردين في تويتر. تداولوا في اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لمحادثات جمعته بفتاة. واعتبرها كثيرون مخلة بالآداب العامة، وخادشة للحياء على حد وصف البعض.

وتحت الوسم ”#برستيج_يجاهر_بالمعصيه“ طالب كثير من المغردين بمحاسبة مواطنهم الشاب الذي وجد مدافعين كثر عنه أيضاً. يقول عدد منهم إنه تعرض للظلم. وتم نشر تلك الفيديوهات دون قصد منه.

#برستيج_يجاهر_بالمعصيه@bip_ksa معالي النائب العام : وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه والتي تطبق الشريعة الإسلاميه نطالب بمعاقبة الشاب والفتاة الذين خرجوا في الفيديو للأسباب التاليه ١- المجاهرة بمعصية الله عز وجل

٢- تسهيل العلاقات المحرمه للمراهقين ومحاوله شرعنتها pic.twitter.com/5tWDwmPGNs — رجل من ذريه آدم / أمـــــاتول (@amatol5077) November 14, 2020

حاول قبل لاتحكم على شخص من مقطع انك تبحث عنه اكثر وتشوف شخصيته ومعدنه كيف انسان طيب يساعد ويوقف مع اللي يحتاجه ماعنده شوفة النفس ولا قد عمري شفته يسب او يقذف احد دايماً همه الوناسه والضحك مانستغرب من محبة الناس له 🤍 #برستيج_يجاهر_بالمعصيه pic.twitter.com/vGxslCF6Mm — R. (@R89100267) November 14, 2020

يذكر أن السعودية إنقلبت من النقيض إلى النقيض بعد إنقلاب بن سلمان على عائلته والإستيلاء على الحكم بمساعدة الرئيس الامريكي ترامب. الذي سحب منه مقابل ذلك أكثر من ٥٠٠ مليار دولار. سرقها ولي العهد من الأمراء بعد سجنهم وإجبارهم على التنازل عن كميات كبيرة من ثرواتهم.