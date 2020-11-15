مقطع فيديو إباحي في السعودية
مقطع فيديو إباحي في السعودية
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مقطع فيديو إباحي لأحد مشاهير السعودية يوصله إلى السجن بعد إنتشار المقطع “شاهد”

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – مقطع لأحد مشاهير . إنتشر بشكل سريع على منصات وساشئل التواصل الإجتماعي. مما أوصل صاحبه إلى الإستدعاء و التحقيق معه عن الفيديو الذي إنتشر عبر وسائيل التواصل وأثار ضجة واسعة.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخص الذي تم القبض عليه. حيث تمنع القوانين المحلية ذلك قبل صدور حكم إدانة نهائي. لكن مدونين سعوديين كثر قالو إن المقصود هو المدون المعروف سعود القحطاني الذي يحمل لقب ”بريستيج“.

وقالت شرطة منطقة الرياض. إنه أوقفت المتهم الأربعيني بعد توثيقه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي ”مشاهد وسلوكيات من شأنها المساس بالآداب العامة“. وأحالته للنيابة العامة.

ويعد ”بريستيج“ أحد أشهر نجوم تطبيق محادثات الفيديو ”بيجو“. حيث يظهر على الدوام في حوارات ثنائية مع شخصيات مختلفة. ليقدم محتوىً يتضمن مزيجاً من الطرافة والسخرية وحتى الأعمال الإنسانية في بعض الأحيان.

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وعلق ناشط مدافعا عنه بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “سعود القحطاني يدعم غرور محاربة السرطان. زي ما انتوا شايفين له مبادرات وله مواقف مشرّفه. شخص عانى وهو يشوف ابوه يعاني ويتألم ٢٢ سنه من مرض السرطان الى ان توفى. والان امه مريضة سرطان ايضاً. الشخص هذا بار في والدينه مايستاهل ان احنا ننبش في ماضيه وننشر له مقاطع”

لكن مغردين في تويتر. تداولوا في اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لمحادثات جمعته بفتاة. واعتبرها كثيرون مخلة بالآداب العامة، وخادشة للحياء على حد وصف البعض.

وتحت الوسم ”#برستيج_يجاهر_بالمعصيه“ طالب كثير من المغردين بمحاسبة مواطنهم الشاب الذي وجد مدافعين كثر عنه أيضاً. يقول عدد منهم إنه تعرض للظلم. وتم نشر تلك الفيديوهات دون قصد منه.

يذكر أن السعودية إنقلبت من النقيض إلى النقيض بعد إنقلاب بن سلمان على عائلته والإستيلاء على الحكم بمساعدة الرئيس الامريكي ترامب. الذي سحب منه مقابل ذلك أكثر من ٥٠٠ مليار دولار. سرقها ولي العهد من الأمراء بعد سجنهم وإجبارهم على التنازل عن كميات كبيرة من ثرواتهم.

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