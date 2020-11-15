وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم توفي وفاة طبيعية أم قتل؟ الدبور يكشف (فيديو)

الدبور – وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم توفي اليوم حسب بيان رسمي من الحكومة السورية عبر التلفزيون الرسمي السوري. الذي لم يوضح أو يتحدث عن ظروف وملابسات وفاة الوزير السوري. بالرغم من عمره الكبير عن عمر ناهز 79 عاما. ولكن هناك شكوك في طريقة موته.

وفي روايات لم يتم التأكد منها. تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أفادت بمقتل “المعلم” عبر إطلاق النار عليه من مجهولين. فيما تبنى آخرون تأكيدات مفادها أنه أقدم على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه.

انباء عن انتحار

وليد المعلم وزير خارجية سوريا

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حيث اطلق على نفسه الرصاص

طلقتين بالراس و واحدة بصدر pic.twitter.com/TSSYyxpFhF — الدروازة نيوز | Derwaza News (@DerwazaNews) November 16, 2020

ويعد “المعلم” من أقوى رجالات النظام السوري، ولعب دورا بارزا في محاولة تسويق جرائم نظام “بشار الأسد” عالميا وإقليميا وعربيا، ودأب على مهاجمة معارضيه.

فرحة أم حزن بوفاة وليد المعلم

وأثار موته الكثير من التعليقات التي شمتت بموته وفرحت بإعتبار إنه شارك في قتل السوريين. واطلق عليه النشطاء وزير البراميل المتفجرة في سوريا. بينما تلقى أيضا التعازي وخاصة من النشطاء في سلطنة عمان. حيث ترتبط السلطنة بعلاقات جيدة مع النظام السوري وبل من المتوقع زيارة الأسد للسلطنة قريبا.

حيث كتب الناشط تركي الشلهوب ما نصه: “#وليد_المعلم واحد من أكبر مهندسي القتل والدمار في سوريا .. توفي وعساه أن يكون عبرة لباقي القتلة والسفاحين.”

#وليد_المعلم واحد من أكبر مهندسي القتل والدمار في سوريا .. توفي وعساه أن يكون عبرة لباقي القتلة والسفاحين. pic.twitter.com/txxhMocpMK — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 16, 2020

وقال الناشط حامد العلي أيضا ما نصه كما لسع الدبور: “نفوق البرميل وليد المعلم ، وزير خارجية نظام البراميل المتفجرة فإلى جهنم وبئس المصير”

نفوق البرميل وليد المعلم ، وزير خارجية نظام البراميل المتفجرة فإلى جهنم وبئس المصير pic.twitter.com/n9GhSaoZrq — حامد العلي (@Hamed_Alali) November 16, 2020

بينما كتب الناشط العماني المعروف ب الشاهين العماني ما نصه كما لسع الدبور: “خالص التعازي والمواساة للأشقاء الكرام في سوريا العزيزة برحيل المغفور له بإذن الله تعالى معالي وزير الخارجية وليد المعلم رحمه الله وتقبله بواسع مغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون وأحسن الله عزاء أهله وذويه”

خالص التعازي والمواساة للأشقاء الكرام في سوريا العزيزة برحيل المغفور له بإذن الله تعالى معالي وزير الخارجية وليد المعلم رحمه الله وتقبله بواسع مغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون وأحسن الله عزاء أهله وذويه https://t.co/amp2YLn5Xf pic.twitter.com/xJtUxuMHqN — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) November 16, 2020

بينما كتب الاشط والكاتب الصحفي السوري قتيبة ياسين ما نصه: “وفاة وزير خارجية الأسد وليد المعلم عن عمر ناهز المليون قتيلاً”

وفاة وزير خارجية الأسد وليد المعلم عن عمر ناهز المليون قتيلاً#وليد_المعلم pic.twitter.com/iwtbU7sqjj — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) November 16, 2020