وليد المعلم
وليد المعلم
فيديوعش الدبابير

وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم توفي وفاة طبيعية أم قتل؟ الدبور يكشف (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم توفي اليوم حسب بيان رسمي من الحكومة السورية عبر التلفزيون الرسمي السوري. الذي لم يوضح أو يتحدث عن ظروف وملابسات وفاة الوزير السوري. بالرغم من عمره الكبير عن عمر ناهز 79 عاما. ولكن هناك شكوك في طريقة موته.

وفي روايات لم يتم التأكد منها. تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أفادت بمقتل “المعلم” عبر إطلاق النار عليه من مجهولين. فيما تبنى آخرون تأكيدات مفادها أنه أقدم على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه.

ويعد “المعلم” من أقوى رجالات النظام السوري، ولعب دورا بارزا في محاولة تسويق جرائم نظام “بشار الأسد” عالميا وإقليميا وعربيا، ودأب على مهاجمة معارضيه.

فرحة أم حزن بوفاة وليد المعلم

وأثار موته الكثير من التعليقات التي شمتت بموته وفرحت بإعتبار إنه شارك في قتل السوريين. واطلق عليه النشطاء وزير البراميل المتفجرة في سوريا. بينما تلقى أيضا التعازي وخاصة من النشطاء في سلطنة عمان. حيث ترتبط السلطنة بعلاقات جيدة مع النظام السوري وبل من المتوقع زيارة الأسد للسلطنة قريبا.

إقرأ أيضا: من هي مريم البلوشي اليتيمة من سلطنة عمان التي أصبحت حديث وسائل التواصل(فيديو)

حيث كتب الناشط تركي الشلهوب ما نصه: “#وليد_المعلم واحد من أكبر مهندسي القتل والدمار في سوريا .. توفي وعساه أن يكون عبرة لباقي القتلة والسفاحين.”

وقال الناشط حامد العلي أيضا ما نصه كما لسع الدبور: نفوق البرميل وليد المعلم ، وزير خارجية نظام البراميل المتفجرة فإلى جهنم وبئس المصير”

بينما كتب الناشط العماني المعروف ب الشاهين العماني ما نصه كما لسع الدبور: “خالص التعازي والمواساة للأشقاء الكرام في سوريا العزيزة برحيل المغفور له بإذن الله تعالى معالي وزير الخارجية وليد المعلم رحمه الله وتقبله بواسع مغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا اليه راجعون وأحسن الله عزاء أهله وذويه”

بينما كتب الاشط والكاتب الصحفي السوري قتيبة ياسين ما نصه: “وفاة وزير خارجية الأسد وليد المعلم عن عمر ناهز المليون قتيلاً”

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

شاهد مدرس رياضيات في جريمة هزت المجتمع العربي يقتل بناته الثلاث وينتحر..…

الصورة أحلى

معركة حامية الوطيس داخل ملهى ليلي في حلب بين أركان النظام السوري بسبب راقصة!

الصورة أحلى

فتاة سورية عاشرت خطيبها بالحرام فهددها بنشر الفيديو، فقتلته بطريقة مروعة شاهد

فيديو

شاهد أب سوري يحتجز أطفاله في غرفة قذرة بدون طعام لإرضاء زوجته “فيديو”

الصورة أحلى

كبل الزوج و أغتصب زوجته أمامه وحرق الأطفال.. سوريان يرتكبان جريمة مقززة

عش الدبابير

الكاتب السوري عدنان الزراعي أحد ضحايا التعذيب بعد تسريب صورة من ملف قيصر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.