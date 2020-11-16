ترامب قرر ضرب إيران و مستشاره قال له: “وين رايح” ستقوم حرب نووية؟

الدبور – كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن قرار إتخذه الرئيس الامريكي ترامب. ضرب إيران وذلك بتوجيه ضربة عسكرية قوية على المنشئات النووية الإيرانية وبعض المواقع العسكرية لإضعافها قبل رحيله. ولا تستغرب أن يكون المقترح جاء من ولي عهد إمارة الشر أبوظبي بن زايد.

و قال مسؤول أمريكي، الاثنين. إن الرئيس دونالد ترامب طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي. لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة.

وقال المسؤول إن ترامب قدم الطلب خلال اجتماع الخميس الماضي، مع كبار مساعديه للأمن القومي. بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس. والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر. والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة؛ بسبب خطر نشوب صراع أوسع. وأن ضرب إيران سيولع المنطقة بسلسلة حروب مدمرة.

وقال المسؤول: “طلب خيارات، أعطوه السيناريوهات، وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما”.

واتبع ترامب الذي تولى الحكم مطلع العام 2017، سياسة “ضغوط قصوى” حيال إيران، لا سيما منذ قراره الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي في 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

عدد من كبار المستشارين أثنوا #ترامب عن المضي قدمًا في ضربة عسكرية على منشآت في ايران. الخوف من تطور الامور الى حرب حدودية في آخر ايام رئاسة ترامب. https://t.co/oOR4aYiYDQ — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) November 17, 2020