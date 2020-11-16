صورة من الأرشيف تعبيرية فقط
صورة من الأرشيف تعبيرية فقط
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شاب إماراتي توفي خلال ممارسة العلاقة المحرمة مع سيدة خليجية في أحد فنادق دبي

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – شاب إماراتي توفي خلال ممارسته العلاقة المحرمة كع سيدة خليجية ٣٠ عاما. في أحد فنادق دبي إمارة الدعارة و الخمور، ومركز الفساد العربي.

علاقة محرمة بين شاب إماراتي وسيدة خليجية لم تفصح السلطات عن جنسيتها الحقيقية واكتفت بالإشارة إلى إنها من منطقة الخليج. وصلت هذه العالقة لنهاية مأساوية فسيلقى الشاب ربه وهو يزني ومتعاطي للمواد المسكرة و المخدرات.

وحسب موقع “24” الإماراتي الذي سرد تفاصيل الواقعة التي أثارت الجدل بين النشطاء وقال إن الشرطة تلقت بلاغاً عن وفاة شاب في أحد الفنادق وعندما توجهت إلى المكان عثرت على فتاة خليجية 30 عاماً، برفقته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن سبب الوفاة تناول الشاب جرعة زائدة من المواد المخدرة.

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هذا وأوضحت النيابة أنها قامت بفحص عينة من بول المتوفى وتبين أنها تحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وكشفت أنه بفحص الفتاة تبين أيضاً احتواء جسمها على ذات المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة إلى الفتاة تهمة تسهيل تعاطي مادتين مخدرتين إلى المجني عليه، ما أدى إلى وفاته، وأحالت النيابة الفتاة إلى محكمة الجنايات في دبي والتي باشرت القضية.

 

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