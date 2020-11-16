فيديو تحرش جماعي 30 شاب بفتاة سعودية و الكشف عن شعرها يثير ضجة

الدبور – مقطع فيديو تحرش جماعي في السعودية أثار ضجة واسعة لمدى توحش الشباب السعودي الذي فتح لهم بن سلمان باب الحرية للتحرش و الخمر وكل ما يريده الشاب. بالطبع إلا أن يتحدث بالسياسة أو ينتقد ولو بالتلميح ومن بعيد بأي من سياسات سمو المنشار.

وتداول ناشطون فيديو صادم لحشد من الشبان السعوديين يتجمعون حول فتاة ويهتفون ويصرخون بسبب بطريقة الحيوانات المتوحشة عندما تقع على أي فريسة.

وتظهر الفتاة بالفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر. وهي تسير في الشارع وترتدي عباءة. وتكشف عن شعرها “الاشقر”، لتتفاجأ بعشرات من الشبان السعوديين يتجمعون حولها ويعرقلون سيرها.

ويُسمع في المقطع بعضهم يقولون: “يادبة، ابعد عن البنت خليها تمشي”، ويبدأون بالصراخ والهتاف بطريقة هسيترية.

وعبر المغردون عن صدمتهم مما شاهدوه بالفيديو. ورأوا أن تصرف الشبان فاق همجية الحيوانات. واتفق معهم فقط في “ثقافة القطيع”. متسائلين ما إذا كانت أول مرة يُشاهدون بها فتاة ليتصرفوا بهذه الطريقة الصادمة.

الله يلعن الخرفان بكل مكان وزمان https://t.co/D4GadnLs02 — سماء (@A_S45_) November 14, 2020

وعلقت ناشطة بقولها كما لسع الدبور: “يعني مش قادرة اقول رجالة ولا قادرة اقول بشر ولا قادرة اقول حيوانات. مش عارفه دول اي وصفهم صراحه”

Duck heads!

يعني مش قادرة اقول رجالة ولا قادرة اقول بشر ولا قادرة اقول حيوانات، مش عارفه دول اي وصفهم صراحه https://t.co/fbGJ9j5V4t — 🦇 (@ayasoliman972) November 14, 2020

وطالب السعوديون بمحاسبة جميع من ظهروا بالفيديو بتهمة “التحرش الجماعي”، مؤيدين بشدة تفعيل دور “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، والتي قام “ابن سلمان” بتغييبها، وأحل مكانها هيئة الترفيه.

وعلقت فتاة سعودية على المقطع الذي وصفته بالمقرف ما نصه: “يلعن ام الهمجية اللي بالمقطع اول مرا يشوفون بنت بحياتهم ولا كيف يعني قرف قرف”

يلعن ام الهمجية اللي بالمقطع اول مرا يشوفون بنت بحياتهم ولا كيف يعني قرف قرف https://t.co/53TUMKaj5G — 𝒜 (@A01l3) November 14, 2020

يذكر أن نسبة التحرش في السعودية زادت منذ غزوة بن سلمان الترفيهية. التي ظن إنه بفتح السعودية مرة واحدة لشعبه بعدما تم تكتيمه لعقود سيرفع السعودية إلى مرتبة الدول العظمى. ولكنه أنزلها في الحضيض ورفعها الذباب الإلكتروني إلى مصافي الدول العظمى فقط عبر وسم هاشتاق السعودية العظمى. وهي لا تستطيع المحافظة على بناتها في الشوارع.