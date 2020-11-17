أحمد زكي يظهر من جديد بمقطع فيديو إنتشر في مواقع التواصل.. شاهد لماذا؟

الدبور – أحمد زكي ظهر من جديد في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي. وأثار ضجة واسعة، حيث أصبح أسم الممثل المصري أحمد زكي الأكثر بحثا في محرك جووجل. ووصل عدد البحث عنه أكثر من ١٠٠ ألف مرة خلال ساعات فقط.

وأعاد نشطاء ومواقع إعلامية نشر لقاء نادر للفنان الراحل أحمد زكي. وعاد بالظهور على شاشات نشطاء مواقع التواصل مع ذكرى ميلاده التي تصادف اليوم الأربعاء. حيث تم تداول مقطع فيديو في لقاء نادر له عبر الكثير من وسائل الإعلام في مصر. وأصبح أسمه الأكثر بحثا خلال ساعات.

وتحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل أحمد زكى. عُرف بموهبته الكبيرة وقدرته على انتحال الشخصيات ببراعة. اشتهر أيضًا بكثافة أدواره، كان شخصاً ودوداً وذا خلق حسبما وصفه زملاؤه الفنانون. لقبوه بإمبراطور الفن فى مصر والوطن العربى. قدم العديد من الأدوار التى ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور بشكل جيد. قدم منها المحامى، والبواب، وتاجر المخدرات، وأدوارا كثيرة عبرت عن أغلب شخصيات المجتمع.

وفي اللقاء النادر أكد الفنان الراحل أحمد زكى. أن السينما المصرية شكلت وجدان العالم العربى، وتصل للعالمية عندما تقوم بعرض قضايانا المحلية بكل صدق. وأن هذا الصدق محتاج تقنية. مضيفا: “إحنا عندنا قوة ضاربة من فنانين ومخرجين وكتاب وممثلين ومبدعين، لا طاقة لأى دولة فى العالم بيها، إنما بره عندهم تقنية وعندهم فلوس،

وأوضح زكى، ردًا على إحدى المشاهدات خلال لقاء تليفزيونى قديم فى برنامج “حق الجماهير” الذى قدمته الإعلامية الراحلة فريال صالح: “عندنا مبدعين. بس مفيش فلوس كفاية. ومفيش إنتاج أو تقنية كفاية. لكن عندنا قوة من المبدعين شكلت وجدان العالم العربى، خلال 100 عام”.

وُلد أحمد زكى فى مدينة الزقازيق، يوم 18 نوفمبر عام 1949، تخرج فى المدرسة الصناعية فى الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، تخرج فى معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974.

بدأ مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية “العيال كبرت” عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.