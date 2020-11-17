محمد رمضان معاه فلوس إذا يحضن و”يبوس” مجانا وفي الشارع (فيديو)

الدبور – فجاة وبدون مقدمات صعد الممثل محمد رمضان على عرش التمثيل و الغناء و الثروات. وحسب الأغنية الشعبية التي إنتشرت في مصر و التي تقول معك فلوس أحضن وبوس. وهذا ما حصل مع محمد رمضان وفي الشارع.

أحضان مجانية وقبلات مجانية لفتيات مصر. وفي أي مكان هو ذاهب إليه يتوقف ليحضن ويقبل الفتيات. وربما هي ليست مشكلته بقدر إنها مشكلة جيل نشأ على أن الأبطال هم المشهورين. ولا تهم شهرتك إن كانت بالغناء أو التمثيل أو بإستعراض عدد الفتيات حولك.

وبالأمس إنهارت إحدى معجبات الفنان المصري محمد رمضان بالبكاء في أحضانه خلال حضوره حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية.

ولاقى تصرّف الفتاة مع الفنان المصري سخرية المعلقين فقال أحدهم: “هالمعجبات اسعارهم 40 جنية وفوق واذا تعطيها 1000 جنية يغمي عليها بحضنك 1500 تعمل نفسها ميته عليك بزيادة”.

وكتب آخر: “حركات تامر حسني اول ما اشتهر يدفع للبنات عشان يسوون هالحركات”. وعلّق مغرّد ثالث قائلاً: “اقسم بالله عقول تافهه ولا تحصله جايبها بفلوس ومعطيها وضعيه توم هانكس بشعر اهله اللي كنه كنافه”.

محمد رمضان وقبلة في أمريكا

معجبة " مهووسه " بالفنان محمد رمضان تنهار بالبكاء في حضنه .. ! pic.twitter.com/TwIKNVzBBz — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) November 17, 2020